بيئة عمل رائعة … بادر بتقديم طلبك – فرص عمل متاحة في الشركة التعاونية للتأمين

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عدن – محمد سعد – تدعو الشركة التعاونية للتأمين ، للتقديم على وظائفها الشاغرة، حيث ترغب في تعيين حملة البكالوريوس فما فوق (رجال ونساء) في عدة تخصصات للعمل بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

عناوين الوظائف في شركة التعاونية:

مدير – الاكتتاب المؤسسي والمجموعة

الغرض من الدور: تطوير أدلة وإرشادات الاكتتاب، تقييم طلبات عروض المنتجات الصحية المعتمدة على الخبرة، وتحليل مخاطر عقود التأمين لتحديد الأقساط الخاصة بالمخاطر الصحية المؤمنة للمجموعة والعملاء المؤسسيين.

التعليم:

درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال.

المعرفة والخبرة:

الحد الأدنى 5 سنوات من الخبرة في مجال الاكتتاب التأميني، مع سنة واحدة على الأقل في منصب إشرافي.

أخصائي – مسؤول نظام

الغرض من الدور: تصميم وتطوير خطط سعة مراكز البيانات والبنية التحتية، تشغيل برنامج إدارة مراكز البيانات (DCIM)، تطوير وتنفيذ خطط استعادة البيانات، وصيانة أنظمة التعاونية مثل الخوادم الافتراضية والأنظمة الحاسوبية، لضمان استمرارية الخدمة والأداء الأمثل وتوفير القدرات الحاسوبية اللازمة لدعم العمليات التكنولوجية لشركة التعاونية.

التعليم:

درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

المعرفة والخبرة:

الحد الأدنى 5 سنوات من الخبرة في المجال المتعلق بأنظمة الاكتتاب، مع سنة واحدة على الأقل في منصب إشرافي

شركة التعاونية للتأمين:

شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1986.

أول شركة تأمين وطنية مرخصة بالمملكة العربية السعودية.

توفر أكثر من 60 نوعًا من أنواع التأمين.

تمتع بجذور راسخة بالقطاع تمتد لقرابة الأربعة عقود.

تقع مقرها الرئيسي في الرياض.

نبذة عن التعاونية للتأمين:

التعاونية هي واحدة من أبرز شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحقق إيرادات تتجاوز 13 مليار ريال سعودي وتوظف أكثر من 2000 موظف. نحن نقدم مجموعة كاملة من منتجات وخدمات التأمين.

موعد وطريقة التقديم:

يمكنك حاليًا التقديم على الوظائف المُعلنة من قبل الشركة التعاونية للتأمين في المملكة العربية السعودية. لمزيد من التفاصيل حول متطلبات الوظائف والمهارات المطلوبة وواجباتها، وتقديم طلبك للوظائف المناسبة لك عبر رابط الحساب الرسمي للشركة التعاونية للتأمين على منصة لينكدان..