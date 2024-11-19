تعرف على موعد إجازة العيد الوطني العماني 2024 وأبرز فعاليات الاحتفال بهذا اليوم المميز
عدن – كتب محمد سعد – مع اقتراب الاحتفال بالعيد الوطني العماني لعام 2024، يتزايد اهتمام المواطنين والمقيمين في السلطنة بمظاهر الاحتفال ومواعيد الإجازة ويعد هذا اليوم مناسبة تاريخية تتمحور حول الفخر الوطني واستذكار كفاح الشعب العماني لاستعادة سيادته ومن خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات، يستعد الجميع للاحتفال بتاريخه العريق وقيمه الوطنية وفي هذا المقال سنستعرض تفاصيل الإجازة ومظاهر الاحتفال المرتبطة بهذا اليوم العظيم.
موعد إجازة العيد الوطني العماني
تعتبر إجازة العيد الوطني العماني من الفترات المنتظرة التي تتيح للموظفين والطلاب فرصة للاحتفال بعد مجهوداتهم الطويلة في العمل والدراسة ويصادف العيد الوطني العماني ذكرى تحرير البلاد من الاحتلال البرتغالي، حيث قاد الإمام سلطان بن سيف حملة حاسمة أدت إلى استعادة السيادة في 18 نوفمبر 1650 وتشير المعلومات إلى أن الاحتفالات ستستمر على مدار يومين، مما يتيح الفرصة للجميع للمشاركة في الفعاليات المختلفة.
مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني العماني 2024
يمثل العيد الوطني العماني رمزًا للعزة والفخر، ويهدف إلى تعزيز القيم الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة ومن أبرز مظاهر الاحتفال التي يتم تنظيمها هذا العام:
- الاحتفالات الشعبية: حيث تُقام فعاليات تبرز التراث الثقافي العماني، مثل الرقصات التقليدية والأهازيج.
- رفع الأعلام: تُرفع أعلام سلطنة عمان في كل مكان، من الشوارع إلى الميادين العامة، لتعزيز روح الانتماء الوطني.
- استعراضات الجيش العماني: تُنظم عروض عسكرية تبرز القوة والانضباط، مما يزيد من شعور الفخر بين المواطنين.
- العروض الثقافية: تُعرض مسرحيات وحفلات موسيقية تعكس الثقافة والفنون العمانية، مما يُثري الأجواء الاحتفالية.
- المعارض الثقافية: تُقام معارض تُظهر التاريخ العماني وتقاليده، مما يوفر فرصة للتعرف على التراث العريق.
- العروض النارية: تُطلق الألعاب النارية في السماء لتضيء الاحتفالات بطريقة مبهجة وساحرة.
- العروض الشعبية: تُعرض العادات والتقاليد العمانية من خلال مسرحيات تتناول جوانب من الحياة اليومية والثقافة العمانية.
- العروض الفروسية: تُظهر جمال الخيول العربية الأصيلة وتبرز مهارات الفروسية العمانية.