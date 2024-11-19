رسمياً : الاعلان عن تسهيلات جديدة تسمح للمقيمين في السعودية بالسفر الى قطر بعد إلغاء هذا الشرط

عدن – كتب محمد سعد – تعد العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر من أبرز العلاقات الثنائية في منطقة الخليج العربي، حيث تتسم بالتعاون الوثيق في مجالات متعددة مثل التجارة، السياحة، والاقتصاد وتعتبر عضويتهما في مجلس التعاون الخليجي عاملاً مهماً في تعزيز هذه الروابط ومع زيادة حركة السفر بين البلدين، يبرز التساؤل المتكرر من قبل المقيمين في السعودية حول كيفية السفر إلى قطر والشروط المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات.

السفر الى قطر

تشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وقطر تطورًا مستمرًا في شتى المجالات، سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو سياحية، مما يسهل حركة التنقل بين البلدين.

وبالرغم من هذا التعاون الوثيق، يظل التساؤل عن الإجراءات اللازمة للسفر إلى قطر من السعودية أمرًا مهمًا للمقيمين في المملكة فهل يحتاج المقيم في السعودية إلى تأشيرة لدخول قطر؟ الجواب هو نعم، يحتاج المقيمون في السعودية إلى تأشيرة لدخول دولة قطر، لكن لحسن الحظ، هناك تسهيلات وإجراءات إلكترونية توفر على المسافرين الوقت والجهد.

وفقًا للتوجهات القطرية في تسهيل التنقل ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تم وضع بعض الإجراءات الخاصة التي تتيح للمقيمين في السعودية الدخول إلى قطر بسهولة أكبر ففي الماضي كان يتطلب الأمر إجراءات معقدة وطويلة للحصول على تأشيرة دخول، لكن الآن أصبح الأمر أكثر سلاسة بفضل توفر خيارات إلكترونية حديثة.

التأشيرات الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

قطر تسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك فإنها قدمت تسهيلات للمقيمين في هذه الدول، بما في ذلك المقيمين في السعودية وبناءً على ذلك يمكن للمقيمين الحاصلين على إقامة سارية المفعول في المملكة التقديم للحصول على تأشيرة لدخول قطر وفقًا لشروط محددة وهذه التأشيرات تُسهل عملية التنقل وتعزز من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.