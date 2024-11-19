برواتب خيالية .. أصحاب هذه المهن مطلوبين للعمل في قطر

مشرف ورشة

طريقة التقديم للوظائف والشروط

ونوهت الشركة على أن كل من لديه الخبرة في الوظائف المعلن عنها، يمكنه التقديم من خلال التقديم على الموقع الرسمي للشركة، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة” سي وركس قطر“، مع ضرورة إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم على الوظيفة ورخصة قيادة معتمدة من جهة مختصة و سارية وشهادة ممانعة وانتظار الرد من الشركة في حال التقديم.