نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هي عفاف رشدي؟! زوجة سامي العدل وأحمد السبكي نصب عليها في فلوس! في المقال التالي

كتب محمد سعد – انتشر في الفترة الأخيرة اسم عفاف رشدي بشكل كبير كما تمت مشاركة الاسم مع أحمد السبكي وسامي العدل، فقيل أنها كانت من زيجات سامي العدل كما أعلنت هي بنفسها أيضًا عن الامر من خلال إحدى البرامج التليفزيونية، مع الكشف عن المشكلة مع أحمد السبكي وحقيقة النصب عليها من خلاله، يمكن التعرف الآن على كامل تلك المعلومات وحقيقة الأمر.

من هي عفاف رشدي؟!

عفاف رشدي هي إحدى الممثلات المصريات، قامت بالتمثيل في عمر ليس بكبير، وخاضت الكثير من التجارب المميزة في الأفلام والمسلسلات المصرية، كما انها تزوج من الفنان الكبير والمنتج سامي العدل ولكنها لم تنجب أبناءً منه، فقط لديها ولد وهو الذي أنجبته من زوجها الآخر وهو أحد المنتجين المعروفين في السينما داخل مصر.

حقيقة زواج عفاف رشدي من سامي العدل

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل عفاف رشدي أنها كانت متزوجة بالفعل من سامي العدل، ولكنه اختار زوجته وأم أبنائه عنها، حيث إنها كانت الزوجة الثانية في حياة سامي العدل وكانت الزوجة الأولى منجبة له أبناء وهي لم تنجب بعد، وفي مشكلةٍ ما حدثت بينهما خيّرته عفاف بينها وبين زوجته فقام باختيار زوجته وأم أبنائه، وهو الأمر الذي أدّى إلى انفصالهم بعد العيش داخل قصة حب مميزة.

مشكلة عفاف رشدي مع أحمد السبكي

قالت الفنانة عفاف رشدي في إحدى اللقاءات الصحفية أنها قامت بالتعاون مع أحمد السبكي ومحمد السبكي المنتجين المصريين في الكثير من الأعمال المختلفة، وعلى الرغم من كل تلك الأعمال التي اشتهرت بها بشكل كبير إلا أنها لم تتقاضى الأجور الخاصة بتلك الأعمال، مشيرّة إلا أنهم نصبوا عليهم في أموال تلك الأعمال، وبعدما حدث كل ذلك قررت التوقف نهائيًا عن العمل معهم، وقالت: “اشتغلت مع محمد السبكي كتير، لكن اشتغلت مع أحمد السبكي أكتر، وبشتغل معاهم ومباخدش فلوس منهم فقولت لهم لا كفاية حرام عليكم كده، والد ابني عيب يعني”

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة عفاف رشدي هي طليقة المنتج محمد السبكي، مما جعل الأمر عائليًا بعض الشيء وعدم الضرر الكبير لأنها كانت تعتبر زوجة أحد هؤلاء المنتجين وأنه والد ابنها، كما أنها أشارت أنها لم تتضرر بتلك الأحداث، حيث قال: “بس هما ناس جميلة وشاطرين.. وكانوا بيدعموا السينما في أيام الثورة، وكانوا هما الاتنين شركاء في الإنتاج لحد وقت معين”.

ظهور الممثلة الراقية عفاف رشدي في الفترة الأخيرة بدأ يكون هناك الكثير من التساؤلات حولها وعن المعلومات التي قامت بقولها عن أزواجها وخاصةً سامي العدل، وأنها كانت تعيش قصة حب بينهم ولكنه رفضها وفضّل والدة أبنائه عليها، وقد تم التعرف على التفاصيل كاملة.