الصقور لا تراجع ولا إستسلام .. القنوات الناقلة لمباراة السعودية واندونيسيا اليوم ومعلق المباراة والتشكيل المتوقع

عدن – كتب محمد سعد – يلتقي اليوم المنتخب السعودي نظيره المنتخب الإندونيسي في إطار تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخبان في مباراة مهمة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، وستقام المباراة على استاد جيلورا بونغ كارنو بجاكرتا، وتأتي هذه المباراة العنيفة ضمن الجولة السادسة من التصفيات قارة آسيا، حيث يسعى الصقور الخضراء في تعزيز موقعها في المجموعة الثالثة، وسط تنافس قوي من فرق مثل اليابان وأستراليا.

ما ترتيب المنتخب السعودي في مجموعته قبل مباراة السعودية وإندونيسيا اليوم؟

يحتل المنتخب السعودي حاليًا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف أستراليا بفارق الأهداف، من ناحية أخرى يقبع منتخب إندونيسيا في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط، حيث جاء ترتيب المنتخبات في المجموعة الثالثة، كالتالي:-

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة نقاط 1 اليابان 5 4 1 0 13 2 استراليا 5 1 3 1 6 3 السعودية 5 1 3 1 6 4 الصين 5 2 0 3 6 5 البحرين 5 1 2 2 5 6 اندونيسيا 5 0 3 2 3

ما هو تاريخ المواجهات السابقة بين منتخبي السعودية واندونيسيا؟

وقد تميزت المواجهات السابقة بين الفريقين بتفوق ملحوظ للمنتخب السعودي على الأندونيسي، حيث حقق الفوز في 8 من أصل 10 مباريات جمعت بينهما تاريخيًا، مع تعادلين أحدهما كان في المباراة الافتتاحية من هذه التصفيات بنتيجة 1-1​.

ما أهمية اللقاء في مباراة اليوم بين إندونيسيا والسعودية؟

أهمية المباراة تكمن في رغبة المنتخب السعودي في استعادة ثقة جماهيره بعد تعادلين متتاليين مع أستراليا والبحرين، خاصة في ظل غياب بعض اللاعبين البارزين مثل سالم الدوسري وسلمان الفرج وعبد الإله المالكي بسبب الإصابات، حيث من المتوقع أن تكون هذه المواجهة فرصة سانحة للمدير الفني، هيرفي رينارد، لتعزيز الأداء الهجومي وزيادة فعالية الفريق لتحقيق انتصار يرفع من معنويات المنتخب ويعزز من فرصه في التأهل إلى كأس العالم المقبلة

ما هو التشكيل المتوقع للمنتخبين السعودي والإندونيسي في تصفيات كأس العالم 2026؟

تضم التشكيلة لاعبين ذوي خبرة، مثل مروان الصحفي وفراس البريكان، ويأمل المنتخب السعودي في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مبارياته ضمن المرحلة الحاسمة للتصفيات​

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام منتخب اندونيسيا

من المرجح أن يعتمد المدرب هيرفي رينارد والمدير الفني للمنتخب السعودي على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار.

أحمد الكسار. في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد.

ياسر الشهراني، علي البليهي، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد. في خط الوسط: ناصر الدوسري، مصعب الجوير، فيصل الغامدي.

ناصر الدوسري، مصعب الجوير، فيصل الغامدي. في خط الهجوم: مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.

التشكيل المتوقع لمنتخب اندونيسيا ضد منتخب السعودية

سوف يعتمد منتخب إندونيسيا على التشكيلة الدفاعية، وسيعتمد على نجومه المحليين لتعزيز صلابته أمام هجوم السعودية القوي والعنيف، وجاء التشكيل الاندونيسي كالتالي:-

في حراسة المرمى: مارتن بايس.

مارتن بايس. في خط الدفاع: كالفين فيردونك، جاي إدزيس، جاستن هوبنر، ساندي والش، رزقي ريضو.

كالفين فيردونك، جاي إدزيس، جاستن هوبنر، ساندي والش، رزقي ريضو. في خط الوسط: راغنر أوراتمانغوين، توم هاي، ويتان سليمان، إيجي مولانا فيكري.

راغنر أوراتمانغوين، توم هاي، ويتان سليمان، إيجي مولانا فيكري. في خط الهجوم: رافائيل سترويك.

ما هو موعد إذاعة المباراة بين السعودية واندونيسيا اليوم؟

سوف تنطلق صافرة الحكم في مباراة السعودية وإندونيسيا اليوم 19 نوفمبر 2024، في التوقيتات التالية حسب كل دولة مع مراعاة فروق التوقيت، كالتالي:

بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت دبي في تمام الساعة 4:00 مساءً

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026؟

ستبث مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 عبر عدة قنوات رياضية، حيث يمكن للجماهير السعودية ودول الوطن العربي متابعة المباراة على القنوات التالية:

القناة جودة البث تردد القنوات الناقلة للمباراة Alkass Five HD جودة عالية HD تردد قناة Alkass Five HD beIN Sports HD 1 جودة عالية HD تردد قناة beIN Sports HD 1

بالإضافة لذلك، ستكون المباراة متاحة على تطبيق شاهد، وأيضاً على تطبيق TOD حيث تتوفر قنوات بي إن سبورت للمشتركين.

من هو معلق مباراة السعودية ضد إندونيسيا اليوم؟

معلق مباراة السعودية ضد إندونيسيا سيكون المعلقين على كل قناة كالتالي:-