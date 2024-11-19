نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمك مقلي بسر مطاعم بتتبيلة التلحيسه والدقة رهيب من غير ما يشرب زيت مقرمش انجح من الطريقة العادية في المقال التالي

كتب محمد سعد – السمك المقلي بخلطة المحلات يمنحك له طعم خاص ومميز ولون ذهبي وطبقة مقرمشة من خارج ومن داخل يكون لونه ابيض مع تتبيلة المحلات للسمك التي تسمى التلحسية وهي سر المحلات في صنع السمك المقلي، ومنها يكون لديك على سفرتك طعم الأسماك الذي يعد في المطاعم الشهيرة، حيث يعتمد على تتبيلة مميزة تمنح السمك نكهة لذيذة كما يفضل استخدام سمك طازج خصيصا للقلي مثل البلطي أو البوري أو أي نوع مفضل لديك.

سمك مقلي مقرمش ذهبي من خارج ناصع بياض من داخل وطري

الخطوة الأولى في تحضير السمك تبدأ بتنظيف السمك جيدًا ثم تحضيره بتتبيلة تلحسية الغنية بالتوابل واهمها الثوم، الكزبرة الجافة، الكمون، عصير الليمون، والملح، ونترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل ليتشرب النكهات سنتعرف معكم بالخطوات والمكونات متوفرة لديكم لصنع سمك مقلي بخلطة تلحيسة السمك.

نحتاج إلى كيلو من السمك البلطي مغسول ومصفي ونصنع به فتحات من الخارج لعمل تتبيلة السمك نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الثوم ربع كوب من فلفل اخضر حار قطع من فلفل احمر يمكنك الاستغناء عنها ربع كوب من الفلفل الأخضر رومي مقطع ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة ملعقة كبيرة من عصير الليمون عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الخل ملعقة كبيرة من بابريكا ملعقة صغيرة من شطة ملعقة صغيرة من الكركم ملعقة صغيرة من كزبرة جافة ملعقة صغيرة من كمون مطحون ناعم ربع كوب من الماء

تحضير سمك بلطي مقلي بتتبيلة المحلات بابسط المكونات واسرار المطاعم