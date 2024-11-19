سمك مقلي بسر مطاعم بتتبيلة التلحيسه والدقة رهيب من غير ما يشرب زيت مقرمش انجح من الطريقة العادية
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كتب محمد سعد – السمك المقلي بخلطة المحلات يمنحك له طعم خاص ومميز ولون ذهبي وطبقة مقرمشة من خارج ومن داخل يكون لونه ابيض مع تتبيلة المحلات للسمك التي تسمى التلحسية وهي سر المحلات في صنع السمك المقلي، ومنها يكون لديك على سفرتك طعم الأسماك الذي يعد في المطاعم الشهيرة، حيث يعتمد على تتبيلة مميزة تمنح السمك نكهة لذيذة كما يفضل استخدام سمك طازج خصيصا للقلي مثل البلطي أو البوري أو أي نوع مفضل لديك.
سمك مقلي مقرمش ذهبي من خارج ناصع بياض من داخل وطري
الخطوة الأولى في تحضير السمك تبدأ بتنظيف السمك جيدًا ثم تحضيره بتتبيلة تلحسية الغنية بالتوابل واهمها الثوم، الكزبرة الجافة، الكمون، عصير الليمون، والملح، ونترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل ليتشرب النكهات سنتعرف معكم بالخطوات والمكونات متوفرة لديكم لصنع سمك مقلي بخلطة تلحيسة السمك.
- نحتاج إلى كيلو من السمك البلطي
- مغسول ومصفي ونصنع به فتحات من الخارج
- لعمل تتبيلة السمك نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الثوم
- ربع كوب من فلفل اخضر حار
- قطع من فلفل احمر يمكنك الاستغناء عنها
- ربع كوب من الفلفل الأخضر رومي مقطع
- ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الخل
- ملعقة كبيرة من بابريكا
- ملعقة صغيرة من شطة
- ملعقة صغيرة من الكركم
- ملعقة صغيرة من كزبرة جافة
- ملعقة صغيرة من كمون مطحون ناعم
- ربع كوب من الماء
تحضير سمك بلطي مقلي بتتبيلة المحلات بابسط المكونات واسرار المطاعم
- يتم وضع كل مكونات التتبيلة في وعاء الكبة ونخفق جيدا المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى يتم فرم المكونات وننزل عليهم بمكونات التوابل مع الليمون والخل وفي نهاية يضاف الماء على حسب الحاجة.
- تلك الكمية من التتبيلة تكفي معك لصنع مقدار ما بين 2 الى 3 كيلو من السمك، احضري 3 من دقيق ويضاف لهم كمون وفلفل اسود وكزبرة ناعمة وشطة وقومي بودر وبصل بودر.
- مع 2 ملعقة صغيرة من النشا ونأخذ منهم 2 كوب من دقيق المتبل، نضيف تتبيلة على السمك لمدة نصف ساعة ونتركه يتبل.
- يضاف القليل من الماء البارد على خليط الدقيق مع النشا حتى نحصل على قوام خفيف أخف من قوام الكيك وتلك هى خلطة تلحيسة السمك.
- الكوب الاخر هننزل فيه بالقليل ممن البهارات خفيفة من نفس التوابل، ونأخذ السمك من تتبيلة الثوم ونقوم بإضافته في دقيق ويغلف من كل جوانب، ثم نأخذ السمك إلى خلطة التلحيسه ونصفيها بايدينا وننزل بيها علي زيت غزير ساخن ونترك السمك في الزيت حتى يأخذ لون ذهبي من جوانب ومن أسفل اقلبي السمكة على جانب الآخر حتى تتحمر وتقلى في الزيت.
- ثم ارفعي السمك من المقلاه على مناديل المطبخ ستلاحظي عدم شرب السمك للزيت بفضل خلطة تلحيسة السمك بالدقيق، وقومي بنفس الخطوات السابقة حتى تنتهي من كل كمية لديك ويقدم السمك مع الارز الابيض وسلطة الطحينة والجرجير بالهنا والشفا.