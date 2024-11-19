شكرا لاهتمامكم بخبر عن وظائف وزارة العمل www.mol.gov.om سلطنة عُمان 1446 محافظة الداخلية جميع التخصصات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة العمل بسلطنة عُمان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في محافظة الداخلية في العديد من التخصصات والمؤهلات، وذلك في نشرتها على الصفحة الرسمية للوزارة ليتم التقديم على تلك الوظائف عبر رابط وظائف وزارة العمل، ويجب اتباع عدد من الإجراءات والخطوات قبيل التسجيل في الوظائف لضمان الحصول عليه والقبول فيها.

قامت وزارة العمل بسلطنة عمان بتنفيذ العمل المنوط بها، وهو توفير فرص وظيفية حكومية، بالقطاع العام، أو بالقطاع الخاص، لشباب الخريجين بالسلطنة، وذلك حرصا منها على القضاء على البطالة وارتفاع أعداد الخريجين العاطلين عن العمل بالعديد من التخصصات، وتُعطي الوزارة أولوية العمل للحاصلين على المؤهلات الأعلى والمهارات الأفضل، وفق شروط وزارة العمل التي أعلنتها في نشرتها على منصة أكس.

تقديم وظائف وزارة العمل

أعلنت محافظة الداخلية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة فيها في عدد من مؤسسات القطاع الخاص، ويكون للقطاع الخاص عدد من المعايير تزيد عن معايير العمل بالقطاع الحكومي، وأعلنت المحافظة توفر الوظائف في العديد من التخصصات، وأكدت التقديم عليها عبر أحد خيارين:

منصة وزارة العمل، والتي تم من قبل تسجيل بيانات باحث عن العمل عليه وتحديث تلك البيانات حسب آخر المؤهلات التي حصل عليها الباحث أو الباحثة عن العمل.

تطبيق معاك على الهاتف النقال، والذي يحتوي على بيانات الملف الشخصي للباحث عن عمل ويتضمن الخبرات والدورات واللغات والحالة الصحية وكذلك إمكانية عرض الموقع الحالي والدائم لأصحاب العمل، وعرض تفاصيل فرص العمل الشاغرة (الوظائف) بالقطاعين الحكومي والخاص وتشمل متطلبات المؤهل ومكان العمل والراتب والعلاوات والتخصص المطلوب ووصف المهام الوظيفية مع إمكانية التقدم للفرصة أو المشاركة أو الحفظ.

أهمية تطبيق معاك

يكون لاستخدام التطبيق في العديد من الخدمات الحكومية الأهمية الكبيرة والتي يكون منها:

سهولة استخدام التطبيق على الهاتف النقال.

يزود التطبيق الباحث عن عمل خيارات البحث في الفرص الشاغرة حسب المستوى التعليمي والنوع.

يقدم التطبيق تفاصيل الموقع الجغرافي (المحافظة والولاية) للفرصة وقبول عقد العمل للقوى العاملة الوطنية من قبل الباحث عن عمل المرسل بواسطة المنشأة.

بالإضافة إلى عرض بيانات عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية، ويوضح التطبيق رقم العقد وتاريخ إصداره وحالته، بالإضافة إلى المهنة والمنشأة التي يعمل بها مع خاصية عرض التفاصيل والطباعة.

التقديم على وظائف محافظة الداخلية