www.mol.gov.om وظائف سلطنة عُمان 1446 على موقع وزارة العمل وتطبيق معاك MaaK

عدن – كتب محمد سعد – قامت وزارة العمل بنشر إعلان هام لقاطني محافظة الداخلية، حيث أعلنت الوزارة عن توفر عدد من الشواغر الوظيفية للعديد من المؤهلات العليات والمتوسطة متاحة لسكان المحافظة، ويكون للتقديم عدد من الشروط، كما يتم التسجيل فيها ابتداء من يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 عبر منصة معاك على الهاتف النقال.

قامت وزارة العمل، بعد عمل دراسة جيدة عن الأماكن الشاغرة فيها، ومراجعة بيانات الباحثين عن العمل، بتوفير فرص توظيفية بالقطاع الخاص لجميع الراغبين في العمل داخل المحافظة بمختلف المؤهلات، وأعلنت الوزارة أسماء الفرص الوظيفية والمؤهلات المطلوبة لها تفصيليا على الموقع الرسمي للوزارة، ويقوم الراغب في التقديم بالتسجيل على رابط المنصة والتعرف على الفرصة المناسبة له.

تحديث بيانات وزارة العمل

يقوم الباحث عن العمل باتباع عدد من الخطوات قبيل التقديم على الوظائف:

يجب تسجيل بيانات الباحث عن العمل وبيانات المؤهل الدراسي على منصة وزارة العمل.

يجب تحديث أي تغييرات تطرأ على بيانات صاحب الحساب أو تغيير المحل السكني أو رقم الهاتف.

كما يجب تحديث المهارات الجديدة والشهادات التي حصل عليها على المنصة.

تنزيل تطبيق معاك

يجب تنزيل تطبيق معاك من المتجر الإلكتروني على الهاتف النقال(جوجل بلاي) لنفاذ العديد من الخدمات الحكومية، التعليمية والطبية والتشغيل وغيرها، وقامت السلطنة بالانضمام للثورة التكنولوجية واستخدام المنصات الرقمية لتسهيل التعامل فيما بين المواطنين والجهات الرسمية، ويعتبر التطبيق من أسهل وأسرع الطرق في التسجيل، كما أنه أدقها على الإطلاق، ويمكن من خلال التطبيق التعرف على:

خيارات البحث في الفرص الشاغرة حسب الشهادة العلمية والفرص الوظيفية المناسبة للنوع (ذكر – أنثى).

يقدم التطبيق تفاصيل الموقع الجغرافي (المحافظة والولاية) للوظائف كما يعرض قبول أو رفض المتقدم لعقد العمل للقوى العاملة الوطنية من قبل الباحث عن عمل المرسل من المنشأة.

كما يتم عرض بيانات عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص ويوضح رقم العقد وتاريخ إصداره وحالته، بالإضافة إلى المهنة والمنشأة التي يعمل بها مع خاصية عرض التفاصيل والطباعة.

تقدم وزارة العمل الوظائف لكافة التخصصات حسب حاجة السوق إليها، وتم الإعلان عن توفر عدد الوظائف بمحافظة الداخلية، ويتم التقديم بالخطوات التالية: