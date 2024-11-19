قومي أعمليها بسرعة كيكه الزبده في الخلاط الشتويه السريعه اللذيذه جداا زي الجاهزه بظبط وتحدي

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر كيكة الزبدة من أكثر الحلويات شعبية في مختلف المناسبات، فهي ليست خفيفة ولذيذة فقط، بل أيضًا سهلة التحضير تحضر كيكة الزبدة بأشكال وأساليب متنوعة، لكن استخدام الخلاط يمكن أن يسرع عملية التحضير بشكل كبير وصفة مفصلة لعمل كيكة الزبدة في الخلاط، بحيث تأتي النتائج بنفس جودة الكيكات الجاهزة.

طريقة عمل كيكه الزبده في الخلاط

2 كوب دقيق.

1 كوب زبدة غير مملحة.

1.5 كوب سكر .

4 بيضات.

1 كوب حليب.

2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا .

رشة ملح.

خطوات عمل كيكه الزبده في الخلاط