قومي أعمليها بسرعة كيكه الزبده في الخلاط الشتويه السريعه اللذيذه جداا زي الجاهزه بظبط وتحدي

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عدن – كتب محمد سعد – تعتبر كيكة الزبدة من أكثر الحلويات شعبية في مختلف المناسبات، فهي ليست خفيفة ولذيذة فقط، بل أيضًا سهلة التحضير تحضر كيكة الزبدة بأشكال وأساليب متنوعة، لكن استخدام الخلاط يمكن أن يسرع عملية التحضير بشكل كبير وصفة مفصلة لعمل كيكة الزبدة في الخلاط، بحيث تأتي النتائج بنفس جودة الكيكات الجاهزة.
طريقة عمل كيكه الزبده في الخلاط
- 2 كوب دقيق.
- 1 كوب زبدة غير مملحة.
- 1.5 كوب سكر .
- 4 بيضات.
- 1 كوب حليب.
- 2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا .
- رشة ملح.
خطوات عمل كيكه الزبده في الخلاط
- تأكدي من أن الخلاط نظيف وجاف يمكن استخدام خلاط كهربائي أو خلاط يدوي.
- ضعي الزبدة والسكر في وعاء الخلاط وابدئي في خفقهما على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط كريميًا وناعمًا يستغرق ذلك حوالي 3-5 دقائق.
- أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر، مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة تأكدي أن يتم دمج كل بيضة جيدًا قبل إضافة التالية.
- بعد دمج البيض، أضيفي الفانيليا واخفقّي لفترة قصيرة حتى تمتزج أيضًا.
- في وعاء آخر، قومي بخلط الدقيق والبيكنغ باودرو رشة الملح ثم، أضيفي هذا المزيج بالتدريج إلى خليط الزبدة والبيض في الخلاط.
- بعد دمج المكونات الجافة، أضيفي الحليب بالتدريج أيضًا مع استمرار الخفق حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا. لا تبالغي في الخفق حتى لا يصبح الكيك قاسيًا.
- تأكدي من أن الخليط متجانس بالكامل ثم صبّي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مغطى بورق الزبدة.
الخبز:
- سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم أدخلي قالب الكيك في الفرن اتركيه لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا، واختبري نضجه باستخدام عود خشبي إذا خرج نظيفًا، فإن الكيك جاهز.
- بعد الانتهاء، اخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم انقليه إلى رف سلكي ليبرد تمامًا.
- تجنبي فتح باب الفرن قبل مرور نصف ساعة، حتى لا يؤثر ذلك على نضج الكيك.
- يمكن إضافة مكسرات أو قطع شوكولاتة إلى العجينة عند التحضير لمزيد من المذاق.
- يفضل استخدام المكونات في درجة حرارة الغرفة للحصول على نتائج أفضل.
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