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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة كريم كراميل الجاهز سهلة وسريعة طعمها خيالي هتحضريها في 10 دقايق في المقال التالي
كتب محمد سعد – تعتبر كيكة كريم كراميل من الحلويات المميزة التي تجمع بين النكهات الغنية والقوام الكريمي المذهل إذا كنت تبحثين عن طريقة سهلة وسريعة لتحضير هذه الكيكة الشهية، فأنت في المكان الصحيح سنقدم لك وصفة تحضير كيكة كريم كراميل الجاهز التي يمكنك القيام بها في 10 دقائق فقط، مع التأكيد على طعمها الخيالي الذي سيرضي جميع أفراد أسرتك.
طريقة عمل كيكة كريم كراميل
المقادير:
لتحضير كيكة كريم كراميل الجاهز، ستحتاجين إلى المكونات التالية:
- علبة من خليط كيك الفانيليا الجاهز
- 3 بيضات
- 1/2 كوب زيت نباتي
- 1 كوب ماء
- 1 علبة كريم كراميل الجاهز.
- 2 كوب حليب.
- كاكاو بودرة
- فواكه طازجة مثل الفراولة أو الموز
- صوص الشوكولاتة أو العسل
خطوات عمل كيكة كريم كراميل
- في وعاء كبير، قومي بخلط خليط كيك الفانيليا مع البيض، الزيت، والماء استخدمي مضرب كهربائي أو خفقة يدوية لتحصلي على خليط ناعم وخالي من الكتل تأكدي من خلط المكونات جيداً للحصول على قوام متجانس.
- في وعاء آخر، اخلطي عبوة الكريم كراميل مع 2 كوب من الحليب استمري في الخلط حتى تذوب المكونات تماماً وتصبح كريمية يمكنك استخدام مضرب يدوي أو خلاط كهربائي لضمان مزج جيد.
- بعد الانتهاء من تحضير مكونات الكيك والكريم كراميل، قومي بدهن قالب الكيك بالزيت أو الزبدة لمنع الالتصاق.
- اسكبي خليط الكيك في قاع القالب بالتساوي.
- ثم، اسكبي خليط الكريم كراميل برفق فوق خليط الكيك، حيث سيطفو الكريم كراميل على السطح ويشكل طبقة رائعة.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ضعي القالب في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج الكيك ويصبح لونه ذهبياً يمكنك استخدام عود خشبي للتحقق من النضج، إذا خرج نظيفاً، فهذا يعني أن الكيك جاهز.
- بعد انتهاء وقت الخبز، أخرجي الكعكة من الفرن واتركيها لتبرد في القالب لمدة 15 دقيقة ثم، قومي بقلبها برفق على طبق تقديم واستمتعي بمظهرها الرائع.
- يمكنك تزيين الكيكة بكاكاو بودرة للخارج أو إضافة فواكه طازجة على الوجه، مما سيضفي لمسة جمالية ونكهة مميزة.
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