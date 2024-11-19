نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة كريم كراميل الجاهز سهلة وسريعة طعمها خيالي هتحضريها في 10 دقايق في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر كيكة كريم كراميل من الحلويات المميزة التي تجمع بين النكهات الغنية والقوام الكريمي المذهل إذا كنت تبحثين عن طريقة سهلة وسريعة لتحضير هذه الكيكة الشهية، فأنت في المكان الصحيح سنقدم لك وصفة تحضير كيكة كريم كراميل الجاهز التي يمكنك القيام بها في 10 دقائق فقط، مع التأكيد على طعمها الخيالي الذي سيرضي جميع أفراد أسرتك.

طريقة عمل كيكة كريم كراميل

المقادير:

لتحضير كيكة كريم كراميل الجاهز، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

علبة من خليط كيك الفانيليا الجاهز

3 بيضات

1/2 كوب زيت نباتي

1 كوب ماء

1 علبة كريم كراميل الجاهز.

2 كوب حليب.

كاكاو بودرة

فواكه طازجة مثل الفراولة أو الموز

صوص الشوكولاتة أو العسل

خطوات عمل كيكة كريم كراميل