نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الفراخ اليوم …. وهل تؤثر على سعر كرتونة البيض في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتمد العديد من الدول على سد احتياجاتها الخاصة من اللحوم على الدواجن، حيث يعمل الإنتاج الداجني على سد العجز الموجود في كثير من دول العالم في اللحوم، وهناك بعض من الدول التي تأبى استخدام أي نوع من اللحوم سوى الفراخ فهي ذات طعم مميز ومتعددة الاستخدام كما أنها تدخل في العديد من الصناعات الغذائية التي تقدم في البيوت أو المطاعم، ولذلك فان سعر الفراخ من الأسعار التي دوما ما تشغل العديد ويبحث عنها الكثير، وفي التالي سوف نتعرف على سعر الفراخ اليوم وعلى أقصى معدلات الهبوط الذي تعرضت له اليوم.

أسعار الفراخ اليوم

لقد ذكرنا سابقًا انه تم حدوث تراجع في أسعار الفراخ اليوم وهي تأتي كالتالي:

شهدت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا جديدًا اليوم في البورصة حيث بلغ سعرها 67 جنيهًا للكيلو، وهذا على أن تصل إلى الأسواق وتباع بسعر يتراوح بين75 و 80 جنيه.

كما أن أسعار الفراخ البلدي تراجعت أيضًا وقد يترواح سعرها بين 114 و 117 حتى تصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يترواح بين 124 و126 جنيهًا للكيلو الواحد فقط.

وكذلك سعر الفراخ الساسو الحمراء سجل تراجعًا أيضًا وبلغ سعرها بين 82 و83 حتى يصل إلى المشتري ويباع فيها بسعر بين 92 و 93 جنيهًا.

أما عن سعر البانية فقد وصل يختلف سعره بين 170 و200 وذلك باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم

ولقد تم استقرار أسعار البيض في الأسواق تبعًا لحالة السعر في الدجاج فإن البيض يتأثر سعره بسعر الدجاج فإن كانت هناك حالة زيادة وارتفاع يسجل البيض ارتفاعًا، ما إذا وجد حالة من الركود وانخفاض في البيع فينخفض سعر البيض ويتأثر أيضًا، وقد بلغت أسعار البيض مايلي من تغيرات جديدة: