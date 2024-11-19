شكرا لاهتمامكم بخبر عن رغم تقلبات السوق .. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 في البنوك على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 شهد استقرارًا نسبيًا في تداولات السوق وتأتي هذه الحالة في ظل جهود الحكومة العراقية المستمرة للحفاظ على ثبات قيمة الدولار في السوق المحلي وفي هذا السياق قام البنك المركزي العراقي مؤخراً بضخ حوالي 275 مليون دولار منها 14.5 مليون دولار خصصت لدعم السوق المصرفي الرسمي لتسهيل عمليات السحب النقدي وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

أعلن البنك المركزي العراقي عن استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم حيث سجل السعر 1311 دينار وهو نفس السعر الذي تم تثبيته مؤخرا وقد جاءت أسعار الدولار في مختلف البنوك العراقية اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي العراقي سجل 1310 دينار.

سجل سعر الدولار في بنك الرافدين حوالي 1320 دينار.

أما سعر الدولار في بنك بغداد 1310 دينار.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العراقي 1311 دينار.

أما سعر الدولار في البنك التجاري العراقي 1310 دينار.

سعر الدولار في بنك الائتمان العراقي 1310 دينار.

كم يساوي 1 دولار أمريكي في العراق؟

نقدم لكم آخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفقًا للبنك المركزي:

سعر 1 دولار أمريكي بلغ حوالي 1,310.47 دينار.

أما سعر 5 دولارات أمريكية 6,552.46 دينار.

سعر 10 دولارات أمريكية 13,104.8 دينار.

أما سعر 25 دولار أمريكي فبلغ 32,762.12 دينار.

سعر 50 دولار أمريكي يبلغ 65,524.5 دينار.

أما سعر 100 دولار أمريكي 131,046 دينار.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار في العراق

يلعب البنك المركزي دورًا رئيسيًا في تحديد سعر الصرف الرسمي حيث يقوم بضخ مخصصات دولارية بشكل دوري لتلبية احتياجات السوق وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.