آخر تحديث .. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

عدن – كتب محمد سعد – يشغل سعر الريال السعودي اليوم الكثير من المواطنين خاصة المقبلين على أداء العمرة والمسافرين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل متابعة تحركات السوق المصرفي وحركة العملات التي تكون ما بين الارتفاع والانخفاض بن اليوم والآخر بل بين الحين والآخر، فهناك تذبذب بين بعض العملات في السوق، فيما يظل الريال السعودي في حالة من الهدوء النسبي أو يسمى الاستقرار النسبي.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم وسط استقرار للعملة العالمية اليوم أيضاً واستقرار سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية، مما يصير هدوءاً بالسوق والتعاملات اليوم، ننشر لكم آخر سعر وصل إليه الريال السعودي في البنوك المحلية والأجنبية:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.09 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.16 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 13.09 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.16 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 13.14 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.18 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.14 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.18 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 13.12 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.17 جنيه.

أسعار العملات اليوم في مصر

إليكم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم للشراء والبيع في البنك المركزي وفق آخر تحديث في سوق صرف العملات: