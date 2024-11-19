نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تسجيل بكالوريا أحرار الجزائر 2025 وكيفية التسجيل .. وزارة التربية الوطنية توضح في المقال التالي

كتب محمد سعد – موعد تسجيل بكالوريا أحرار الجزائر 2025 يشغل اهتمام العديد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها نظرًا لأهميتها كإحدى المحطات التعليمية الحاسمة في حياة كل طالب والتي تحدد مسارهم الأكاديمي المستقبلي وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميًا عن موعد التسجيل وسنوضح في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بذلك بالإضافة إلى شرح خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة.

لا يزال العديد من الطلاب يواصلون البحث لمعرفة موعد تسجيل بكالوريا أحرار الجزائر للتقديم وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انطلاق فترة التسجيل رسميًا والتي قد بدأت في 3 نوفمبر 2025 وستستمر حتى 30 من نفس الشهر وعلى الطلاب سرعة التسجيل وتجهيز الأوراق اللازمة في الموعد المحدد.

كيفية تسجيل بكالوريا أحرار الجزائر 2025

يمكن للراغبين في التسجيل في بكالوريا الأحرار لعام 2025 القيام بذلك إلكترونيًا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ثم اختيار الولاية الخاصة بالطالب. إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم وكلمة المرور. بعد ذلك النقر على خيار المترشحين الأحرار. ثم تعبئة البيانات المطلوبة بدقة في المكان المخصص. بعد إتمام الخطوات ستظهر استمارة استدعاء البكالوريا 2025. وأخيرا عليك طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها لتقديمها لاحقًا.

شروط التسجيل في بكالوريا الجزائر 2025

حددت وزارة التربية الوطنية مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها للتسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة وهي كما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا في وقت التقديم.

ألا يكون قد تقدم لامتحانات البكالوريا أكثر من مرتين سابقًا.

كذلك الالتزام بحضور الاختبارات في المواعيد المحددة.

بالإضافة إلى ضرورة التقيد بالمقررات الدراسية الخاصة بالتخصص الذي يرغب الطالب في دراسته.

المستندات المطلوبة للتسجيل في بكالوريا أحرار 2025 الجزائر

لإتمام عملية التسجيل في بكالوريا أحرار لعام 2025 يجب على المتقدمين توفير مجموعة من الوثائق المحددة من قبل الجهات المختصة وهي كالتالي: