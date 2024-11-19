شكرا لاهتمامكم بخبر عن التعليم السوداني يعلن .. جدول امتحانات الشهادة السودانية بعد تأخير موعدها وطريقة التسجيل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – مع اقتراب موعد امتحانات الشهادة السودانية للعام 2024، يترقب الطلاب وأولياء الأمور في السودان الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة السودانية، خاصة بعد التأجيلات التي شهدتها الامتحانات بسبب الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد في الفترة الاخيرة, وقد أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية في بيان رسمي عن الجدول المعدل لامتحانات الشهادة الثانوية للعام 2024، بعد تأجيلها بسبب الظروف الطارئة وهو ما سنعرضه لكم في مقالنا هذا، كما سنذكر كيفية التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية 2024-2025.

جدول امتحانات الشهادة السودانية

تبدأ امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 يوم السبت 28 ديسمبر 2024، ومن المهم أن يتأكد الطلاب من مواعيد الامتحانات حتى يستعدوا لكل مادة وجاء جدول امتحانات الشهادة السودانية الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم السودانية وهو ما سنذكره فيما يلي:

يوم 28 ديسمبر سيتم انعقاد امتحانات التربية الإسلامية والفنون.

أما في يوم 29 ديسمبر سيكون امتحانات علوم الحاسب.

كذلك في يوم 30 ديسمبر سيكون امتحانات الأحياء والعلوم الهندسية.

أيضا 31 ديسمبر سيكون امتحانات الجغرافيا والعلوم الأسرية.

كذلك في 2 يناير ستكون امتحانات الدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي.

أيضا في يوم 4 يناير سيتم انعقاد امتحانات اللغة العربية.

كذلك في يوم 5 يناير (الأحد) ستكون: امتحانات الفيزياء والتاريخ.

أيضا في يوم 6 يناير ستكون امتحانات اللغة الفرنسية.

كذلك في يوم 7 يناير: امتحانات الرياضيات (أساسي ومتخصص).

أيضا 8 يناير: امتحانات اللغة الإنجليزية.

كيفية التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية 2024-2025

بدأ التسجيل لامتحانات الشهادة السودانية 2024-2025، وقد تم تسجيل حوالي 20,000 طالب وطالبة حتى الآن, وللتسجيل، يجب اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي للوزارة:

في البداية يتم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

بعد ذلك يجب إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم وكلمة المرور.

ثم يتم اختيار الولاية التابعة لها الطالب.

يجب التأكد من دقة المعلومات المدخلة.

ثم الضغط على “حفظ” لتأكيد البيانات.

وفي النهاية يتم الضغط على “إرسال” لتقديم الطلب.

ولا يبقى إلا متابعة حالة التسجيل للتحقق من قبوله.

كان موعد امتحانات الشهادة الثانوية في السودان قد تأخر حتى يتم تأمين المراكز الامتحانية للطلاب والمعلمين ولتعديل جدول الامتحانات حتى يناسب جميع الطلاب.