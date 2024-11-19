تبي تحجز موعد في مستشفى القوات المسلحة؟! رابط وخطوات حجز موعد المستشفى العسكري afhsr.med.sa والعيادات المتاحة

عدن – كتب محمد سعد – تعد عيادات طب الاسرة في مستشفى القوات المسلحة في الجنوب من المرافق الصحية الأساسية في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بتلبية احتياجات السكان، وتوفير هذه العيادات خدمات متنوعة وتشمل الرعاية الطبية العامة والتخصصية.

خطوات حجز موعد المستشفى العسكري

تستطيع أن تقوم بحجز موعد المستشفى العسكري بطريقة سهلة وإلكترونية من خلال اتباع ما يلي:

تقوم بالدخول إلى موقع مستشفى القوات المسلحة في الجنوب.

تختار خدمات المرضى وهذه تكون ضمن القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، وتضغط على حجز الموعد.

تذهب إلى قسم حجز موعد طب الاسرة، وتدخل كل البيانات التي تطلب منك.

تعبئة البيانات الشخصية الخاصة بالمريض، والتي تكون شاملة الرقم الطبي والهوية الوطنية.

تدخل رقم الهاتف المحمول، وتتحقق من صحة كل البيانات التي تقوم بإدخالها.

تختار الموعد المناسب لك وتقوم بإتمام عملية التأكيد للحجز.

مواعيد عمل عيادات طب الاسرة

تستطيع أنت تقوم بحجز المواعيد أيضًا من خلال ساعات العمل التي تكون محددة والتي تتلخص فيما يلي:

تفتح العيادات أبوابها من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الرابعة والنصف مساءًا.

تقدم المستشفى أيضًا خدمات الطوارئ على مدار الساعة مع تواجد أطباء متخصصين في الطوارئ لتقديم الرعاية الفورية.

يمكنك أن تقوم بحجز المواعيد الخاصة بمستشفى القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية بطريقة إلكترونية، هذه المستشفى تعتبر واحدة من أفضل المستشفيات التي تتواجد في المملكة والتي تقدم الكثير من الخدمات الطبية للمواطنين.