شكرا لاهتمامكم بخبر عن دعم الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي متى ينزل .. وكيف استفيد منها 1446 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – مع بداية الفصل الدراسي الثاني بدأ التساؤل حول الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي وموعد نزولها، وكيف استفيد منها، وهل ينزل دعم الحقيبة المدرسية تلقائيا أم يحتاج إلى تسجيل وغيرها من الاستفسارات؛ نظرا لأنها من الموارد التي تعتمد عليها الأسر المحتاجة في توفير مستلزمات الدراسة والزي المدرسي، وتعد الحقيبة المدرسية واحدة من أشكال الدعم الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أسر الضمان الاجتماعي، المؤهلة في النظام المطور وتستحق الدعم؛ لمساعدتهم في تحفيز الأبناء في المراحل العمرية المختلفة على مواصلة التعليم.

الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي

جاء دعم الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي ضمن مجموعة من برامج داعمة لكل مواطن سعودي أو غير ذلك تنطبق عليه الشروط، ومؤهلا لصرف الدعم؛ فنجد دعم للغذاء، ودعم للكهرباء، ودعم آخر لحليب الأطفال الرضع، وهذا ما يعكس حرص الوزارة على توفير حياة كريمة للأسر الأشد احتياجا، والنهوض بمستوياتهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية، وتأهيلهم عبر برامج التدريب والتمكين، وضمانا لوصول الدعم لمستحقية وضعت بعض الشروط للاستفادة من الحقيبة المدرسية، نذكر منها:

ينبغي أن تكون أسرة الطالب مؤهلة في الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون الطالب مسجلا في نظام نور مع بداية الفصل الدراسي.

يشترط أن يتراوح العمر بين 6 و18 عام.

يجب أن يكون الطالب أو الطالبة منتظمين في الدراسة في التعليم العام.

إيداع الحقيبة المدرسية

في خبر رسمي صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن إيداع الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن هذه الدفعة الثانية الخاصة بالفصل الثاني، ويمكنكم الاستعلام عن الحقيبة المدرسية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، عبر أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.

كيف استفيد من الحقيبة المدرسية

أكدت وزارة الموارد البشرية على أن دعم الحقيبة المدرسية ينزل تلقائيا ولا يحتاج إلى إجراءات محددة للتسجيل، ولكن ينزل في حساب المستفيد الرئيسي من الضمان الاجتماعي مع الدفعة المستحقة، مادات تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالسن، والتسجيل في نظام نور، فضلا عن انتظام الأبناء في مدارس التعليم العام.

كم مبلغ الحقيبة المدرسية

لفتت الوزارة انتباه المستفيدين إلى أن مبلغ الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي 80 ريال لكل طالب وطالبة، ولا حقيقة للشائعات حول زيادة الدعم إلى 100 ريال، مشددة على عدم تصديق الأخبار المضللة، والحصول على المعلومة يجب أن يكون من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن مبلغ الحقيبة المدرسية ينزل مع بداية كل فصل دراسي، وفي شهر أغسطس 2024 الماضي صرفت الأسر المستحقة الدعم الدفعة الأولى.