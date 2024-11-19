شكرا لاهتمامكم بخبر عن آيفون الغلابة.. هل يستطيع هاتف شاومي برو Xiaomi 15 Pro هزيمة سوق الموبايلات الاقتصادية بهذه المواصفات الخيالية؟ على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تواصل شاومي تقديم تحديثات منتظمة لسلسلتها الرائدة، حيث يأتي هاتف Xiaomi 15 Pro محملًا بأحدث التقنيات والميزات، ولا يزال التصميم الأنيق والمعروف بهواتف شاومي حاضراً بقوة، مع لمسات تحسين هنا وهناك، ومع ذلك فإن غياب خيار الإطار التيتانيومي قد يمثل خيبة أمل لبعض المستخدمين الذين يفضلون المواد الفاخرة والمتينة.

باستخدام أحدث معالج من كوالكوم، فإن أداء Xiaomi 15 Pro يتوقع أن يكون استثنائياً، وهذا سيجعله منافساً قوياً في فئته السعرية، الكاميرات، التي تعتبر من نقاط القوة في هواتف شاومي، ومن المتوقع أن تشهد تحسينات ملحوظة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومع ذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى تحسن عمر البطارية مقارنة بالطراز السابق، خاصة مع زيادة قوة المعالج والميزات الجديدة.

مزايا هاتف Xiaomi 15 Pro

العلامة التجارية: Xiaomi

الموديل: 15 Pro

تاريخ الإعلان: 1 ديسمبر 2024

الحالة: قادم قريبًا

السعر: سيُعلن عنه لاحقًا

النوع: ليثيوم بوليمر (Li-Po)

السعة: 4820 مللي أمبير

إزالة البطارية: غير قابلة للإزال.

تشغيل الموسيقى: حتى 60 ساعة.

الشكل العام: مستطيل (Bar)

الأبعاد: 162.9 × 74.6 × 8.4 مم أو 8.7 مم

الوزن: 210 جم أو 229 جم

الواجهة الأمامية: زجاج غوريلا فيكتوس

الظهر: سيراميك أو بوليمر سيليكون

الإطار: ألومنيوم

الألوان المتاحة: أبيض سيراميك، أسود سيراميك، أخضر سيراميك فلورا، أزرق جبلي

مواصفات موبايل شاومي Xiaomi 15 Pro

المواصفة التفاصيل اسم الجهاز Xiaomi 15 Pro الإعلان ديسمبر 2024 الألوان سيراميك أبيض، سيراميك أسود، سيراميك فلورا، أخضر الجبل، الأزرق الشاشة 6.73 بوصة، LTPO OLED، ألوان 1B، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، 1200 شمعة (HBM)، 1900 شمعة (الذروة) المعالج كوالكوم SM8550 سناب دراجون 8 جين 3 الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت / 12 جيجابايت الذاكرة التخزينية 128GB / 256GB / 512GB نظام التشغيل أندرويد 14 البطارية 4820 ملي أمبير، غير قابلة للإزالة

هل شاومي 15 برو يستحق الشراء؟

ما يميز Xiaomi 15 Pro هو تركيزه على تلبية احتياجات المستخدم الحديث، فالشاشة الكبيرة والتصميم المريح يجعلانه مثاليًا للاستخدام اليومي، بينما تدعم الكاميرات المتعددة التقاط صور وفيديوهات عالية الجودة في مختلف الظروف، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم الشحن السريع يضمن عدم نفاد طاقة الهاتف في الوقت الخطأ