نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس قوي لهواتف متعددة بكاميرا قوية إطلاق هاتف ZTE Blade V70 بمواصفات خرافية وألوان جذابة في المقال التالي

كتب محمد سعد -إطلاق هاتف ZTE Blade V70 المنافس القوي لعدة هواتف ذكية وبكاميرا أقوي من كاميرات هواتف أيفون حيث سعت الشركة المنتجة أن تطلق هذا الهاتف ليكون ذو مواصفات قوية وهذا ما اشتهرت به العديد من الشركات المنتجة للهواتف الذكية بأن تطلق هاتف بسعر متوسط ويكون منافس لكثير من هواتف أخري وعن مواصفات هاتف ZTE Blade V70 المتعددة ذلك ما سنتعرف عليه .

أطلق منذ ساعات الهاتف الجديد والذي يحوي الكثير من المواصفات العالية والقوية والمنافسة للكثير من الهواتف الذكية وعن مواصفات هاتف ZTE Blade V70 الجديد نتعرف عليها كالآتي:-

أطلق الهاتف الجديد بشاشة LCD بمقاس 6.7 بوصة مما يجعل شكله جذاب.

دقة شاشة هاتف ZTE Blade V70 تصل إلي 1600*720 بمعدل تحديث قوي 120 هرتز.

وحدة المعالجة المركزية للهاتف بقوة ثمانية النواة وسرعة قوية بقوة 2 جيجا هرتز.

ذاكرة الهاتف العشوائية بمساحة 8 جيجا بايت مع ميزة ذاكرة توسيع بسعة 250 جيجا.

يحوي ZTE Blade V70 مستشعر بصمة في جانب الهاتف تم دمجه في زر الطاقة.

بطارية الهاتف قوية جداً وصلت قوتها إلي 5000 مللي أمبير في شحن الساعة الواحدة.

هاتف ZTE Blade V70

مواصفات هاتف ZTE Blade V70 المتعددة

بجانب المواصفات التي تعرفنا عليها في الفقرة السابقة تأتي مواصفات أخري مميزة جداً في الهاتف الجديد وهي كالتالي:-

وضع كاميرا في الجزء الخلفي من الهاتف بدقة قوتها 108 ميجا بكسل. كاميرا التصوير السلفي بقوة 10 ميجا بكسل مع مستشعر 1.167 بوصة. إطلاق هاتف ZTE Blade V70 بسمك 8.2 ملم ونظام تشغيل الهاتف MyOs 14. نظام التشغيل بتقنية Dynamic Island الذي يحاكي نظام التشغيل في هواتف Apple.

أسعار هاتف ZTE Blade V70

تحدثت الشركة المصنعة عن إطلاق هاتف ZTE Blade V70 بالمواصفات التي تم ذكرها في الفقرات السابقة ولم يتم ذكر ما هي الأسعار التي سيطرح بها التليفون الجديد ZTE Blade V70 ولم يتم الفصح عن أي سعر خاص بأي دولة حتي الآن وبشأن الأسعار التي ستحدد قيمة الهاتف الجديد حسب سعة التخزين واللون سيتم الإعلان عنه من الشركة المصنعة في وقت لاحق.

ألوان تليفون ZTE Blade V70

بجانب ما تم الفصح عنه من المواصفات الخاصة بالهاتف الجديد أفصحت الشركة المنتجة عن ألوان الهاتف الجديد وهي كالآتي:-

إطلاق هاتف ZTE Blade V70 باللون أطلق عليه مسمي Sunshine Gold.

اللون الثاني من الهاتف الجديد هو لون Stardust Gray.

اللون الثاني من هاتف ZTE Blade V70 هو لون Glacier Green.

تلك هي الألوان الثلاثة من الهاتف الجديد المصرح عنهما من الشركة المنتجة.

إطلاق هاتف ZTE Blade V70 بمواصفات منافسة للعديد من الهواتف الذكية الأخري ذات الأسعار العالية، يطرح الهاتف الجديد بألوان ثلاثة جديدة وجذابة أما عن الأسعار الخاصة بالهاتف الجديد لم يفصح عنها رسمياً من الشركة المنتجة حتي الآن وذلك ما تم ذكره ”.