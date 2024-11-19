مبروك للمقبولين... نتائج قرعة الحج في مصر 2025

عدن – كتب محمد سعد – يتزايد البحث من قبل العديد من المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج لعام 2025 عن تفاصيل نتائج قرعة الحج في مصر 2025 عبر محركات البحث على الإنترنت، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء التقديم لقرعة حج الجمعيات الأهلية للعام 2025 اعتبارًا من يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 وحتى الخميس 28 نوفمبر 2024، لذلك يهتم المواطنون اهتمام كبير بالبحث عن رابط التسجيل والمتطلبات اللازمة، حيث يعتبر الحج من أسمى المناسك الدينية وأكبر أمنية لكل مسلم كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم والشروط المطلوبة فتابعونا.

قدمت وزارة الداخلية العديد من الطرق المتاحة للاستعلام عن نتائج قرعة الحج في مصر لعام 2025 بهدف تسهيل العملية على المتقدمين، حيث ينصح المتقدمون بالتحقق من النتائج بمجرد الإعلان عنها لمتابعة وضعهم واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالسفر لأداء مناسك الحج وتشمل هذه الإجراءات عدة خطوات رئيسية:

أولاً قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية المصرية. ثم اختر خدمة “نتائج قرعة الحج”. بعد ذلك أدخل الرقم القومي ورقم الطلب لتتمكن من معرفة النتيجة. كما يمكنك الاتصال بالخط الساخن المخصص للاستعلام على الرقم (0227983000). بالإضافة إلى ذلك يمكن التوجه إلى قسم الشرطة أو مديرية الأمن التابعة للمقيم للحصول على النتيجة من خلال الكشف الرسمي. أيضًا تتيح لك خدمة الرسائل النصية إرسال رقمك القومي إلى الرقم الذي تحدده الوزارة لتصلك رسالة تحتوي على النتيجة.

شروط قرعة الحج في مصر

يشترط أن يكون المتقدم عضو نشط أو منتسب لإحدى الجمعيات الأهلية وأن يكون قد سدد الاشتراك السنوي.

كما يفضل أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج.

كما يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويتمتع بكامل أهليته القانونية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام مع استثناء المرافقين بشرط أن لا يقل عمرهم عن 18 عام.

بالنسبة للسيدات فوق 45 عام لا يلزم وجود محرم.

يجب أن يكون المتقدم خالي من الأمراض المزمنة أو المعدية مثل الفشل الكلوي، السمنة المفرطة، التليف الكبدي وأمراض القلب، حيث سيتم التأكد من ذلك قبل إصدار التأشيرات.

كما يجب أن تكون بطاقة الهوية الشخصية سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

التقديم لقرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

تم تخصيص حوالي 12 ألف تأشيرة حج لقرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، والتي ستقوم المؤسسة القومية بتوزيعها وفق قرارات اللجنة العليا للحج، كما يتم التقديم عبر بوابة الحج الموحدة مع ضرورة سداد الرسوم إلكترونيًا لإتمام العملية، كما أوضح المسؤول عبد الموجود أن التسجيل من خلال بوابة الحج المصرية يضمن عدم تمكين المتقدمين من التسجيل في جهات أخرى مثل شركات السياحة أو وزارة الداخلية، كما سيتم اعتماد الطلبات المسجلة أولاً.