نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد مباراة المنتخب السعودي؟! موعد مباراة السعودية واندونيسيا والقنوات الناقلة تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

كتب محمد سعد – في الفترة الحالية أصبح الكثير من الأشخاص متابعين لمباراة كرة القدم ويعد الفريق السعودي من الفرق المثالية التي استطاعت في فترة قصيرة الحصول على شهرة عالية في المباراة القادمة سيخوض المنتخب السعودي مباراة مصيرية مع الإندونيسيين، وقد أراد الكثير التعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة المنتخب السعودي وإندونيسيا

تجرى مباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس عام 2026 يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر لعام 2024 وهذه المباراة ستقام على ملعب غيلورا بونغ كارنو، ومن المقرر أن يتم إطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت السعودية الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات الثانية ظهرًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا

تمتلك قنوات الكأس وقنوات beIN Sports HD 1 حقوق بث مباراة السعودية ضد الإندونيسيين في تصفيات كأس آسيا كما من الممكن متابعة المباراة عبر منصة شاهد أو TOD TV ، أما إذا كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات من الممكن الاعتماد على Nord VPN ومن أجل فتح التطبيق يمكن “من هنا“.

من معلق مباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا

أسندت قنوات الكأس وقنوات beIN Sports HD 1 مهمة التعليق إلى أشهر معلقي الكرة في قناة الكأس أسند تعليق المباراة إلى أحمد الطيب، وبالنسبة إلى قناة beIN Sports HD 1 فقد أسندت مهمة التعليق على عبد الله الغامدي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا اليوم

من خلال الجدول التالي سنتعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا:

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN SPORTS 1 HD سهيل سات 10810 أفقي 27500 2/3 نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3 AlKass 5 سهيل سات 10770 أفقي 27500 2/3

في الختام، نكون قد عرضنا الموعد الذي سيتم فيه عرض مباراة السعودية ضد إندونيسيا، والقنوات التي ستقوم بعرض المباراة، وهذه المباراة تم انتظارها من قبل الكثير من المشجعين وهذا لرغبتهم في التعرف على الفائز ومن سيتأهل إلى بطولة كأس العالم.