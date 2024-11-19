شكرا لاهتمامكم بخبر عن أصحاب الأرض تفرض الهيمنه .. إندونيسيا يتقدم على المنتخب السعودي في الشوط الأول على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تقدم منتخب إندونيسيا على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة بهدف دون رد في المباراة الجارية على ستاد جيلورا بونج كارنو ماديا في إطار الجولة السادسة بتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، واستحواذ المنتخب الإندونسي على مجريات المباراة من خلال تنفيذ العديد من الكرات التي هددت مرمي الكسار.

تشكيل منتخب السعودي لمباراة إندونسيا

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: فيصل الغامدي، مروان الصحفي، محمد كنو، ناصر الدوسري، محمد القحطاني

خط الهجوم: فراس البريكان

تفاصيل الشوط الأول لمباراة السعودية و إندونسيا

في الدقيقة الأولي بدأ منتخب إندونيسيا في الضغط المبكر على دفاعات المنتخب السعودي لتسجيل هدف التقدم، ولكن نجح الكسار في حماية عرينه في أول 20 دقيقه من عمر المباراة .

احتسب حكم المباراة بعد الرجوع للفيديو جوستين هوبنر على البطاقة الصفراء في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

تمكن مارسيلينو افتتح السجل التهديفي للمباراة من خلال التسجيل في سجل مباراة السعودية و إندونسيا.

وسجل مارسيلينو فيردينان الهدف الأول في الدقيقة 32 من عمر المباراة بصناعه راجنان إندونسيا

واصل منتخب إندونسيا الضغط على دفاعات المنتخب السعودي لتسجيل الهدف الثاني من المباراة ولكن تالق البليهي في حماية عرين الكسار من الهدف الثاني .

واضاع فراس هدف التعادل في الوقت بدل الضائع أمام منتخب إندونيسيا في الوقت بدل الضائع.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب إندونسيا على نظيره السعودية بهدف دون رد .