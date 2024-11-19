الشوط الثاني .. مباراة السعودية واندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

عدن – كتب محمد سعد – يمكنك معرفة طريقة مشاهدة مباراة السعودية واندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026، بكل سهولة، حيث تتجه أنظار محبي كرة القدم إلى المباراة المنتظرة بين المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، المباراة تشكل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

حتى الآن منتخب إندونيسيا متقدم على المنتخب السعودي، حيث تجرى مباراة السعودية ضد إندونيسيا يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 على ملعب غيلورا بونغ كارنو في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وفيما يلي توقيت انطلاق المباراة:

الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت السعودية.

الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

أما بخصوص القنوات الناقلة، فستتم الإشارة إليها لاحقًا.

شبكة قنوات beIN Sports

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2026 في منطقة آسيا، وهي القناة الرئيسية التي ستنقل هذه المباراة، ستعرض المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 (المشفرة)، مع تعليق المعلق الرياضي الشهير عبدالله الغامدي، الذي يتمتع بأسلوبه الفريد في التحليل والنقل، كما أعلنت قناة Alkass Five HD عن بثها للمباراة أيضًا، حيث سيتولى المعلق أحمد الطيب مهمة التعليق المباشر والمتميز على اللقاء.

فيما يسعى المنتخب السعودي لاستعادة توازنه بعد التعادلات الأخيرة والعودة للمنافسة بقوة، بينما يأمل المنتخب الإندونيسي في تحسين موقعه في الترتيب مستفيدًا من لعبه على أرضه وأمام جماهيره.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي

سوف نرصد لكم جدول الترتيب حتى وقتنا هذا قبل نهاية مباراة السعودية، حيث يدخل المنتخبان المباراة في مجموعة تنافسية قوية، حيث يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوز واحد، 3 تعادلات، وهزيمة واحدة، في المقابل، يتواجد المنتخب الإندونيسي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، والتي حصل عليها من 3 تعادلات و2 خسائر.

تشكيل للمنتخب السعودي ضد إندونيسيا

يعتمد المدرب على تشكيل هجومي بهدف تحقيق النقاط الثلاث، التشكيلة جاءت كما يلي