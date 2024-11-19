شكرا لاهتمامكم بخبر عن عروض رنين اليوم خصومات تصل 40% على الاجهزة حتى نهاية نوفمبر عبر موقع raneen.com على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعتبر شركة رنين أحد أفضل الخيارات لجميع المستهلكين في مصر وقد نالت تلك الشهرة بما تقدمه من أفضل الماركات للأدوات المنزلية وأيضا للأجهزة الكهربائية وأفضل الخامات للمفروشات، وقد أنتشرت فروع رنين بعدد كبير من محافظات الجمهورية وللتسهيل على المواطنين المتوافدين لزيارة الشركة قمنا من خلال هذا المقال بعرض تفصيلي يوضح عروض رنين اليوم بكافة الفروع.

عروض رنين اليوم على الأجهزة الكهربائية

توفر شركة رنين عروض على الأجهزة الكهربائية المنزلية خاصة بعد أقتراب الجمعة البيضاء

ومن بين عروض رنين اليوم على أجهزة ميديا:

تتوفر أجهزة ميديا اليوم بخصومات تصل ل40% طوال شهر نوفمبر بجميع فروع رنين ضمن عروض الجمعة البيضاء، أيضا يوجد تقسيط مريح ويمكن التواصل مع رقم الشركة 16113 لمعرفة كافة التفاصيل.

اشتري اليوم جميع منتجات العربي من رنين مع أقوى الخصومات وقسطها على 18 شهر ويمكنك الدفع من خلال بطاقة الأئتمان أو الدفع كاش وتلك العروض سارية حتى 30 نوفمبر فقط.

عروض رنين على منتجات زهران اشتري الان منتجات تيفال ومونليكس بقيمة 20 ألف مع تقسيط يصل ل 36 شهر، واحصل على مروحة هدية العرض ساري على بعض المنتجات فقط مع الشحن المجاني.

عروض رنين على الالكترونيات بخصم يصل إلى 40% مع التقسيط على 36 شهر.

عروض الجمعة البيضاء من رنين

أقوى وأحدث العروض والخصومات للجمعة البيضاء من رنين تجدها يوميا من الساعه 2 حتى 4 عصرا.

شحن مجاني لكافة الطلبات فوق 1000 جنيه.

طرق تقسيط تصل ل36 شهر دون أي فوائد.

يمكن طلب المنتجات من خلال زيارة موقع رنين دوت كوم.

عروض رنين على الملابس والأحذيه للجمعه البيضاء أشتري اي قطعة وأحصل على القطعة الثانية مجانا، أيضا شحن مجاني في حال وصول فاتورتك 1000 جنيه مع تقسيط على 36 شهر.

عرض ال100 جنيه من رنين

طقم مج 6 قطع شكل تفاحة.

طقم أدوات مائدة 24 قطعة.

طقم منخل 6 قطع استانلس.

كرسي بلاستيك ألوان قابل للطي.

طقم كأس عصير 6 قطع.

طقم كأس زجاج 6 قطع.

طقم بولة زجاج 6 قطع.

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