نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بادر بالشراء .. أقوى عروض العثيم بالسعودية لشهر نوفمبر 2024 المنطقة الشرقية والشمالية في المقال التالي
كتب محمد سعد – عروض العثيم بالسعودية لشهر نوفمبر 2024، والتي كانت قد بدأت بالفترة الماضية تحديدًا في يوم 13 نوفمبر الماضي، لا تزال متوفرة إلى الآن بمختلف فروع العثيم المتوفرة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية بالمملكة، وكانت أسواء العثيم قد نشرت كتيب العروض الخاص بها، والذي تضمن 68 صفحة، بها تخفيضات مميزة على مختلف العروض والمنتجات، لا تزال مستمرة طوال فترة العرض وحتى انتهاء الفترة المخصصة.
وجاءت قائمة العروض والخصومات التي أعلنت عنها أسواء العثيم، لتتضمن تخفيضات مميزة للمواطنين والمقيمين من الأسر بالمملكة، وتضمنت قائمة العروض، خصومات مميزة على السلع الغذائية، ويسمح من خلال العروض، الاستفادة من التخفيضات التالية:
- عرض على سكر البيت ناعم 10 كجم مقدم بسعر 29.95 ريال.
- عرض على أرز أبو كاس مزة هندي بسمتي، مقدم بالعرض بسعر 33.95 ريال.
- عرض على ساديا دجاج 10 في 1200 جم، مقدم بالعرض بسعر 149.95 ريال.
- عرض على حليب ندى كامل الدسم طويل الصلاحية، طازج بإجمالي 12 حبة بحجم 1 لتر للحبة الواحدة بسعر 43.95 ريال.
- عرض على بيض زود أو هالي أو مراعينا طازج بإجمالي 30 حبة بسعر 14.95 ريال.
- عرض على حليب نيدو المدعم بودرة 1950 جرام بسعر 59.95 ريال.
أقوى عروض العثيم بالسعودية 1446
ولا تتوقف العروض المقدمة من أسواء العثيم الشهيرة عند هذا الحد، ولكن تستمر العروض لتتضمن تخفيضات مميزة على مختلف السلع الغذائية المطروحة بالسوق، حيث جاءت العروض المقدمة من أسواء العثيم لتتضمن التخفيضات التالية:
- عرض على الحلاوة الطحينية هالي السادة، مقدمة بسعر 19.95 ريال.
- عرض على قهوة السعودية ميكانو كراميل 250 جرام، مقدمة بسعر 3.95 ريال.
- عرض على زيت الشروط دوار الشمس حجم 1.5 لتر، مقدم بسعر 11.95 ريال.
- عرض على بسكويت أولكر بسكريم كاكاو 12 قطعة مقدم بسعر 10.95 ريال.
- عرض على زيت نور دوار الشمس وزن 1.5 لتر مقدم بسعر 13.95 ريال.
- عرض على مناديل هجيز أطفال 56 حبة بيور مقدم بسعر 19.95 ريال.
- عرض على أولكر كات كات شوكولاتة 12 حبة مقدم بسعر 8.95 ريال.
- عرض على حليب نادك كابتن شوكولاتة 125 مللي مقدم بسعر 15.50 ريال.
- عرض على كوكا كولا زجاج 24 حبة بحجم 250 مللي بسعر 49.95 ريال.
- عرض على مياه صفا مكة 40 حبة حجم 330 مللي مقدمة بسعر 14.95 ريال.