نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بادر بالشراء .. أقوى عروض العثيم بالسعودية لشهر نوفمبر 2024 المنطقة الشرقية والشمالية في المقال التالي

كتب محمد سعد – عروض العثيم بالسعودية لشهر نوفمبر 2024، والتي كانت قد بدأت بالفترة الماضية تحديدًا في يوم 13 نوفمبر الماضي، لا تزال متوفرة إلى الآن بمختلف فروع العثيم المتوفرة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية بالمملكة، وكانت أسواء العثيم قد نشرت كتيب العروض الخاص بها، والذي تضمن 68 صفحة، بها تخفيضات مميزة على مختلف العروض والمنتجات، لا تزال مستمرة طوال فترة العرض وحتى انتهاء الفترة المخصصة.

وجاءت قائمة العروض والخصومات التي أعلنت عنها أسواء العثيم، لتتضمن تخفيضات مميزة للمواطنين والمقيمين من الأسر بالمملكة، وتضمنت قائمة العروض، خصومات مميزة على السلع الغذائية، ويسمح من خلال العروض، الاستفادة من التخفيضات التالية:

عرض على سكر البيت ناعم 10 كجم مقدم بسعر 29.95 ريال.

عرض على أرز أبو كاس مزة هندي بسمتي، مقدم بالعرض بسعر 33.95 ريال.

عرض على ساديا دجاج 10 في 1200 جم، مقدم بالعرض بسعر 149.95 ريال.

عرض على حليب ندى كامل الدسم طويل الصلاحية، طازج بإجمالي 12 حبة بحجم 1 لتر للحبة الواحدة بسعر 43.95 ريال.

عرض على بيض زود أو هالي أو مراعينا طازج بإجمالي 30 حبة بسعر 14.95 ريال.

عرض على حليب نيدو المدعم بودرة 1950 جرام بسعر 59.95 ريال.

أقوى عروض العثيم بالسعودية 1446

ولا تتوقف العروض المقدمة من أسواء العثيم الشهيرة عند هذا الحد، ولكن تستمر العروض لتتضمن تخفيضات مميزة على مختلف السلع الغذائية المطروحة بالسوق، حيث جاءت العروض المقدمة من أسواء العثيم لتتضمن التخفيضات التالية: