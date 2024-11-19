شكرا لاهتمامكم بخبر عن نتائج قرعة الحج في مصر 2025 .. خطوات الاستعلام عنها والفئات المستبعدة منها على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – على مدار الساعات الأخيرة، تصدرت نتائج قرعة الحج لعام 2025 محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية عن المواعيد الرسمية لإجراء القرعة،حيث تعتبر فريضة الحج واحدة من أركان الإسلام الخمسة التي يتطلع ملايين المسلمين إلى أدائها، خاصةً مع التسهيلات التي تقدمها الوزارة لمساعدة محدودي الدخل على تحقيق الركن الخامس من أركان الإسلام، فيما يلي تفاصيل شاملة حول نتائج قرعة الحج 2025 ومواعيدها وضوابطها.

بعد انتهاء فترة التقديم، تجري وزارة الداخلية قرعة الحج لاختيار الفائزين،حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن النتائج من خلال الوسائل التالية:

عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

اختر قسم “خدمات الحج”، ثم اضغط على “نتائج قرعة الحج 2025”.

يجب إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي أو رقم طلب التقديم.

الضغط على زر “بحث”، وستظهر النتيجة مباشرة.

أيضاً من خلال مراكز الشرطة، عن طريق زيارة قسم الشرطة الذي تم التقديم من خلاله.

ستجد قوائم الفائزين معروضة داخل القسم.

يمكنك أيضاً الاستفسار عن النتيجة من الموظفين المختصين.

عبر الاتصال بالخط الساخن، حيث خصصت وزارة الداخلية خطاً ساخناً للاستعلام عن نتائج القرعة، ومن ثم يمكنك الاتصال خلال ساعات العمل الرسمية للحصول على المعلومات.

مواعيد قرعة الحج 2025

في وقت سابق، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن جدول زمني لإجراء قرعة الحج في مختلف المحافظات، على أن تبدأ يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 وتستمر حتى الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وفق الجدول التالي:

الأربعاء 20 نوفمبر يشمل محافظات القاهرة والشرقية ومطروح.

تقام القرعة في الخميس 21 نوفمبر بمحافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط.

وفي يوم السبت 23 نوفمبر بمحافظات البحيرة وبورسعيد والدقهلية.

الأحد 24 نوفمبر في محافظات كفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية وبني سويف والغربية.

ويوم الاثنين 25 نوفمبر تقام القرعة فى محافظات أسيوط والسويس والأقصر والبحر الأحمر والفيوم والمنوفية.

الثلاثاء 26 نوفمبر يشمل محافظات قنا وسوهاج وشمال سيناء والقليوبية.

الفئات المستبعدة من قرعة الحج 2025

حرصاً على صحة وسلامة الحجاج وتقليلاً من المشكلات التي قد تواجه بعض الفئات، أعلنت وزارة الداخلية عن استبعاد الفئات التالية:

الأطفال دون 12 عاماً، لتجنيبهم مشقة السفر وأداء المناسك.

مرضى الفشل الكلوي والتليف الرئوي لاحتياجهم إلى رعاية طبية خاصة.

المصابون بأمراض معدية حفاظاً على سلامة الحجاج الآخرين.

أصحاب السمنة المفرطة المرضية بسبب الصعوبات الجسدية التي قد تواجههم.

مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان، السكري وأمراض القلب والكبد.

المصابون بالزهايمر أو الأمراض النفسية لضمان قدرتهم على الالتزام بأداء المناسك.

ضوابط قرعة الحج 2025

وضعت وزارة الداخلية عدداً من الضوابط هي كالتالي: