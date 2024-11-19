نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار كروت الشحن الجديدة 2024 وباقات الإنترنت وحقيقة زيادتها في الفترة المقبلة في المقال التالي

كتب محمد سعد – اسعار كروت الشحن الجديدة 2024، هي حديث الساعة مؤخراً بعد تصريحات الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي أوضح أن هناك موافقة مبدئية في الوقت الحالي على الزيادة، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الخاصة بشركات المحمول في مصر خلال السنوات الماضية، وأشار إلى أن الجهاز يمتلك الحق الكامل في تطبيق الأسعار الجديدة لخدمات الاتصالات في الوقت الذي يراه مناسباً، ومن المتوقع تطبيق هذه الزيادة في الفترة المقبلة أو العدول عنها، فما هي الأسعار الأخيرة سواء لكروت الشحن أو باقات الإنترنت الخاصة بشركة وي أو المصرية للاتصالات ومعلومات أخرى، كل هذا نتعرف عليه عبر موقعنا الكويت الاخباري، تابع..

أعلنت قبل الشركة المصرية للاتصالات “وي”، عن اسعار كروت الشحن الجديدة 2024 في وقت سابق، وذلك عندما تم تطبيقها في شهر سبتمبر الماضي، بينما الزيادة الحالية لم تطبق حتى الوقت الحالي، وتتمثل هذه الأسعار فيما يلي:

سعر كارت شحن 10 جنيه تحصل عليه بمبلغ 12 جنيه مصري.

سعر كارت شحن 20 جنيه تحصل عليه بمبلغ 30 جنيه مصري.

سعر كارت شحن 50 جنيه تحصل عليه بمبلغ 60 جنيه مصري.

سعر كارت شحن 100 جنيه تحصل عليه بمبلغ 120 جنيه مصري.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من وي

أيضاً كشفت شركة المصرية للاتصالات أو شركة وي كما هي معروفة في الوقت الحالي، عن اسعار باقات الانترنت الارضي في مصر الموصل من خلالها، وذلك منذ تم زيادتها مؤخراً، وهو ما أغضب البعض في ظل الزيادة الكبيرة التي حدثت وأنباء عن زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، وتتمثل أسعار باقات وي الجديدة فيما يلي:

سعر باقة 140 جيجا من وي هو 160 جنيه مصري.

سعر باقة 200 جيجا من وي هو 220 جنيه مصري.

سعر باقة 300 جيجا من وي هو 330 جنيه مصري.

سعر باقة 600 جيجا من وي هو 660 جنيه مصري.

مع العلم أن الأسعار السابق ذكرها تخضع لضريبة القيمة المضافة وتزيد حوالي 30 جنيه مصري، مثال على ذلك باقة إنترنت 140 جيجا بسعر أساسي 160 جنيه، يدفعها العميل بمبلغ حوالي 190 جنيه مصري.