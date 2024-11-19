شكرا لاهتمامكم بخبر عن وزير الشباب والرياضة الجديد .. من هو وليد صادي؟! على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أصبح وليد صادي رئيس جديد في الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد فوزه في الانتخابات، وهو يعد أصغر من قام بالترشح إلى مثل هذا المنصب وكان وليد صادي هو المرشح الوحيد بعد رفض لجنة الترشيحات ملفي المرشحين أمامه وقد تساءل الكثيرون عن السيرة الذاتية التي تتعلق به لعدم معرفتهم الكافية عنه.

وليد صادي السيرة الذاتية

من خلال هذه الفقرة سنعرض السيرة الذاتية التي تتعلق بوزير الرياضة الجديد وليد صادي:

الاسم بالكامل: وليد صادي.

وليد صادي. تاريخ الميلاد: ولد صادي في يوم 25 من شهر نوفمبر لعام 1979.

ولد صادي في يوم 25 من شهر نوفمبر لعام 1979. مكان الميلاد: ولاية الوادي الجزائر.

ولاية الوادي الجزائر. العمر : 45 عامًا.

: 45 عامًا. الديانة: مسلم.

مسلم. الجنسية: جزائري.

جزائري. المذهب والعقيدة: سني.

سني. اللغة الأساسية: العربية.

العربية. الطول: 170 سم.

170 سم. الحالة الاجتماعية: متزوج وله أبناء.

متزوج وله أبناء. المهنة: وزير الرياضة.

مناصب وليد صادي

وليد صادي هو رجل أعمال جزائري شغل العديد من المناصب القيادية في المجال الرياضي خاصة كرة القدم بالإضافة إلى أنه يتميز في خبرته لإدارة الأندية والاتحادات الرياضية ورؤيته الاستراتيجية لتطوير الرياضة الجزائرية، شغل منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكان له دور كبير في إدارة شؤون الكرة الجزائرية وتطويرها، علاوة على هذا شغل وليد عضوية في العديد من الهيئات الدولية لكرة القدم وهذا ما أهله إلى الاطلاع إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بجانب مسيرته الرياضية يعتبر صادي رجل أعمال ناجح حيث يشغل منصب مسير مجموعة صادي للإنشاءات.

أهم إنجازات وليد الصادي

ساهم وليد في تطوير كرة القدم الجزائرية وهذا من خلال وضع عدة استراتيجيات جديدة وتحديث للبينة التحتية، عمل على تعزيز مكانة الجزائر في المحافل الدولية لكرة القدم من خلال المشاركة في مختلف البطولات والفعاليات، قد وليد الدعم الكامل للأندية الجزائرية وهذا ساهم في تطوير مستوى كرة القدم المحلية، ولهذا هو يعد من ضمن الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم وهذا بسبب تمتعه بخبرة واسعة في مجال الرياضة والإدارة.

في الختام، نكون قد عرضنا السيرة الذاتية التي تتعلق بحياة رجل الأعمال الجزائري الشهير، وقد تم ملاحظة أنه يعد من ضمن الشخصيات المؤثرة بسبب تميزه برؤية استراتيجية واضحة من أجل تطوير مستوى كرة القدم.