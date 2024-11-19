وزارة الدفاع الوطني الجزائري تفتح باب التقديم.. قم الآن بالتسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي (الرابط – الخطوات – الشروط)

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن فتح باب التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري، ومن الممكن لكافة المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس التسجيل بها، ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن يتم التقديم على شرط أن يكون متوفر لدى الشخص الشروط التي قامت الوزارة بوضعها.

طريقة التسجيل في الجيش الوطني الشعبي

أوضحت وزارة الدفاع الجزائرية طريقة التسجيل في صفوف الجيش الوطني الجزائري من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي والقيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الدفاع الجزائرية “.

بعد هذا النقر على تسجيل الدخول.

بعدها القيام بالضغط على طلب جديد.

يرجى كتابة جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

كتابة استمارة التسجيل بشكل صحيح.

يجب إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

وفي النهاية يجب النقر على كلمة تقديم الطلب.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي في الجزائر

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لدى الشخص المتقدم من اجل القبول في صفوف الجيش الوطني الجزائري ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

في البداية يجب على الشخص المتقدم أن يكون حامل الجنسية الجزائرية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في الجزائر.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم بين 18 عامًا حتى 22 عامًا.

يجب أن يكون الشخص المتقدم يمتلك سيرة حسنة وسلوك طيب.

يشترط أن تكون نسبة النجاح في الشهادة 12 من 20.

لابد من القيام بتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

يجب على المتقدم اجتياز كافة الاختبارات.

يلزم ألا يكون المتقدم عليه أي حكم جنائي.

يشترط أن يكون المتقدم خالي من أي أمراض معدية.

يجب الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي وضعتها وزارة الدفاع.

في الختام، نكون قد عرضنا الرابط الذي يتم من خلاله تسجيل الدخول والتقديم في صفوف الجيش الوطني في الجزائري، وقد تم ملاحظة أنه يجب على المتقدم أن يكون متوفر فيه بعض الشروط التي قامت وزارة الدفاع بوضعها من أجل القبول في الجيش.أنه