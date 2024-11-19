نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببكالوريا قديمة أو بدون بكالوريا | طريقة التسجيل في موقع التسجيل في الشبه طبي 2024 ومدة تكوين مساعدي المريض في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الصحة عبر مديرية التكوين عن بدء التسجيلات لمسابقة التكوين شبه الطبي وتتيح هذه المسابقة للشباب حاملي مستوى السنة الثالثة ثانوي والغير حاصلين على شهادة البكالوريا فرصة التكوين في مجالات المساعدة الطبية وتتضمن المسابقة العديد من التخصصات المختلفة.

كيفية التسجيل في مسابقة شبه طبي

للتقديم في مسابقة شبه طبي يجب على المتقدمين القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لوزارة الصحة “من هنا” من أجل التسجيل.

في حالة وجود حساب من الممكن تسجيل الدخول مباشرة أما بالنسبة إلى عدم وجود حساب في هذه الحالة يجب إنشاء حساب جديد.

قم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية والتعليمية المطلوبة ومن الجدير بالذكر أنه يجب التحقق من صحة البيانات.

قم بتحميل نسخة إلكترونية من المستندات المطلوبة ضمن ملف التسجيل.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات وتحميل المستندات النقر على زر تأكيد لإتمام عملية التسجيل.

مواعيد التسجيل وإجراء مسابقة شبه طبي

أوضحت الوزارة على أن جميع المواعيد المتعلقة بالتسجيل وسحب الإستدعاءات وإجراء المسابقة هي:

فترة التسجيل الإلكتروني تبدأ التسجيل من يوم 30 من شهر أكتوبر لعام 2024 من الساعة 9 صباحًا، وينتهي في يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر نوفمبر لعام 2024 عند الساعة 9 مساءً.

بالنسبة إلى موعد سحب الاستدعاءات للمترشحين الذين تم قبولهم من الممكن سحب استدعاءاتهم في الفترة التي تتراوح ما بين يوم 21 من شهر نوفمبر حتى يوم الاثنين الموافق 25 من شهر نوفمبر .

موعد إجراء المسابقة سيتم إجراء المسابقة في يوم السبت 30 من شهر نوفمبر.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في مسابقة شبه طبي

يتعين على الأشخاص المتقدمين تجهيز بعض الأوراق والمستندات من أجل تقديمها عبر المنصة والأوراق هي:

طلب خطي يكون موضح فيه الرغبة في المشاركة.

صورة من بطاقة التعريف الوطني لتحديد الهوية.

شهادة مدرسية تثبت السنة الثالثة ثانوي وهذا من أجل إثبات المستوى التعليمي.

استمارة المعلومات ومن الجدير بالذكر أنه يجب تعبئتها بدقة.

بطاقة الإقامة وهذا من أجل تحديد عنوان المتقدم.

في الختام، نكون قد عرضنا الطريقة التي يتم من خلالها التسجيل في مسابقة شبه وطني، ومدة التكوين، وتعد هذه المسابقة هامة للشباب الراغبين في الالتحاق بقطاع الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية للمجتمع بأكمله.