كل ما تحتاج معرفته عن برنامج دعم الريف : شروط الاستحقاق حالات إيقاف الدعم وخطوات التسجيل بالتفصيل
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كتب محمد سعد – يعد برنامج دعم الريف من أهم المبادرات التي تم إطلاقها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا الدعم لمساعدة صغار المزارعين والاسر المنتجة في العديد من المجالات الريفية المختلفة، كما أن هذا البرنامج يلعب دورًا هام في دعم فئة معينة من الأفراد، ويسعى البرنامج دائماً الى تعزيز التنمية الريفية المستدامة مع تحقيق الأمن الغذائى، وتوجد بعض الحالات التي تؤدي الى ايقاف الدعم للمستفيدين من البرنامج.
حالات إيقاف دعم الريف
يتساءل العديد من الأشخاص المستفيدين من برنامج دعم الريف عن معرفة حالات إيقاف الدعم والتي سوف نتحدث عنها من خلال السطور التالية:
- عند تقديم الشخص المستفيد لمعلومات غير صحيحة أو مضللة عن وضعه مثل حجم مشروعة والدخل الشهري الخاص به وهذا يتسبب في إيقاف الدعم ويجب الحرص على تقديم معلومات دقيقة وصحيحة لبرنامج الريف.
- في العديد من الأنشطة التي تحتاج إلى تراخيص مخصصة من قبل جهات معينة مثل الانتاج الحيواني او الانتاج الزراعي ويجب على المستفيد تجديد التراخيص بشكل منتظم وعند انتهاء صلاحية التراخيص يمكن للبرنامج توقيف الدعم لحين تحديث الوثائق.
- عند تغيير أحد المستفيدين لنشاطه الزراعي والإنتاجي وذلك دون الحصول على موافقة من قبل إدارة برنامج الريف فقد يتم تعرض الشخص لتوقف الدعم.
شروط الحصول على دعم الريف
نتحدث الان من خلال سطور مقالنا عن الشروط التي يجب اتباعها والالتزام بها للحصول على دعم ريف واستمرار الحصول عليه وجاءت الشروط كالتالى:
- يجب على الشخص المتقدم ممارسة النشاط الانتاجي او الزراعي بشكل فعلي.
- يجب الإلتزام بممارسة النشاط في المنطقة الجغرافية التي تم تحديدها من قبل البرنامج.
- ضرورة تنفيذ المشاريع وذلك وفقًا للمعايير والخطط التي تم وضعها من قبل البرنامج.
خطوات التسجيل في دعم ريف
نقدم لكم الان طريقة مميزة للتسجيل في دعم ريف من خلال خطوات بسيطة تتمثل في التالي:
- يجب تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني الخاص بمنصة ريف السعودية.
- قم بتسجيل الدخول الى الموقع عن طريق استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الالكتروني.
- انقر فوق زر الخدمات الالكترونية والضغط على خدمة التسجيل في دعم الريف.
- اكتب جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة لها.
- اضغط على زر الموافقة على الشروط والاحكام بعد قرائتها جيدًا.
- قم بالنقر فوق زر تقديم الطلب.