آخر تحديث لبورصة الدواجن المصرية أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-11-2024 وأسعار الكتاكيت وكرتونة البيض
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عدن – محمد سعد – يهتم العديد من التجار وربات البيوت بالتعرف على أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-11-2024 وفقًا لآخر تحديث من بورصة الدواجن، حيث سجلت أسعار الدواجن حالة من التذبذب غي المعهود في الآونة الأخيرة بين انخفاض وارتفاع، وذلك لعدة أسباب اقتصادية محلية وعالمية، ولقد سجلت اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية حيث جاءت سعر كيلو الفراخ البيضاء بسعر 67 جنيه في الجملة.
الدواجن وخاصةً الفراخ من أهم العناصر الغذائية التي تدخل في وجبات المصريين بشكل شبه يومي لما تحتويه من فوائد عديدة وفيتامينات تمد الجسم بالطاقة والصحة الجيدة، لذلك نقدم لكم أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن والأسواق التجارية، حيث جاءت على النحو التالي:
- سعر الفراخ البيضاء المزارع: سجل اليوم سعر الكيلو نحو 67 جنيه للجملة، على أن تصل إلى المستهلك بسعر بين 72 لـ 77 جنيه.
- سعر الفراخ الأبيض البياض: بلغ سعر الكيلو اليوم 65 جنيه في الجملة، على أن يصل للمستهلك بسعر بين 70 لـ 75 جنيه.
- سعر الفراخ الأحمر البياض: بلغ سعر الكيلو اليوم 75 جنيه للجملة، على أن يصل للمستهلك بسعر بين 80 لـ 85 جنيه.
- سعر الفراخ الساسو: جاء سعر الكيلو 87 جنيه، لكي تصل إلى المستهلك بسعر بين 92 لـ 97 جنيه.
- سعر الفراخ الساسو الرزي: سجل اليوم سعر الكيلو 98 في المزارع، على أن تباع للمستهلك بين 103 لـ 108 جنيه.
- سعر الفراخ الأمهات: سجل نحو 58 في المزارع، على أن يباع الكيلو للمستهلك في الأسواق بسعر بين 63 لـ 68 جنيه.
أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء
يوجد العديد من الأشخاص يهتمون بتربية الكتاكيت في المنازل لضمان بيئة صحية نظيفة، لذلك نقدم لكم أسعار الكتاكيت اليوم:
- الكتكوت (الأهالي): جاء سعره اليوم في الأسواق التجارية بين 22 لـ 25 جنيه.
- الكتكوت (الشركات): بلغ سعره اليوم الثلاثاء بين 27 لـ 30 جنيه.
أسعار البيض اليوم في الأسواق
إليكم أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر في الأسواق التجارية:
- كرتونة البيض الأحمر: بلغ سعرها اليوم نحو 156 جنيه في الجملة، على أن تصل للمستهلك بسعر 160 جنيه.
- كرتونة البيض الأبيض: جاء سعر الكرتونة اليوم بسعر 154 جنيه في الجملة، على أن تباع للمستهلك بسعر 157 جنيه.
- كرتونة البيض البلدي: بلغ سعرها اليوم 140 جنيه في الجملة، على أن تباع في الأسواق للمستهلك بسعر 150 جنيه.