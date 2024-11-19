آخر تحديث لبورصة الدواجن المصرية أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-11-2024 وأسعار الكتاكيت وكرتونة البيض

شكرا لاهتمامكم بخبر عن آخر تحديث لبورصة الدواجن أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-11-2024 وأسعار الكتاكيت وكرتونة البيض على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يهتم العديد من التجار وربات البيوت بالتعرف على أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-11-2024 وفقًا لآخر تحديث من بورصة الدواجن، حيث سجلت أسعار الدواجن حالة من التذبذب غي المعهود في الآونة الأخيرة بين انخفاض وارتفاع، وذلك لعدة أسباب اقتصادية محلية وعالمية، ولقد سجلت اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية حيث جاءت سعر كيلو الفراخ البيضاء بسعر 67 جنيه في الجملة.

الدواجن وخاصةً الفراخ من أهم العناصر الغذائية التي تدخل في وجبات المصريين بشكل شبه يومي لما تحتويه من فوائد عديدة وفيتامينات تمد الجسم بالطاقة والصحة الجيدة، لذلك نقدم لكم أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن والأسواق التجارية، حيث جاءت على النحو التالي: