تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 2024: دليل شامل لضبط القناة على النايل سات والعرب سات وأهم برامجها المميزة
عدن – كتب محمد سعد – تعتبر قناة روتانا كوميدي من القنوات الحاصلة على ملايين من المشاهدين من مختلف دول العالم، وذلك بسبب محتواها المميز الذي يجذب انتباه المشاهدين ويجعلهم دائماً يبحثون عن تردد القناة لتنزيلها على جهاز الاستقبال ومتابعة العديد من البرامج الكوميدية الممتعة التي ينتظرها المتابعين، كما ان هذه القناة تقوم بنقل محتواها على مدار الاربعة وعشرين ساعة بدون انقطاع او تشفير ولا تحتاج لدفع أي اشتراكات أو رسوم إضافية لأن القناة مجانية.
طرحت قناة روتانا كوميدي ترددها على القمر الصناعي النايل سات حتي يستطيع جميع المشاهدين تنزيل القناة بسهولة جاء تردد القناة كالتالى:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 12340.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 2024 على العرب سات
يمكنك اليوم معرفة تردد قناة روتانا كوميدي الجديد على القمر الصناعي العرب سات وذلك من خلال اتباع التالى:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11843.
- معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: ¾.
- استقطاب: أفقي.
- درجة الجودة: SD.
خطوات ضبط وتثبيت قناة روتانا كوميدي على جهاز الاستقبال
تستطيع اليوم من خلال خطوات سهلة وبسيطة ضبط وتنزيل قناة روتانا كوميدي على جهاز الاستقبال من خلال التالى:
- انقر لفتح التلفاز باستخدام الريموت كنترول في الضغط على القائمة.
- يجب اختيار الإعدادات ثم اختيار الإدخال اليدوي وادخال الثيم المذكورة اعلاة.
- انقر فوق البحث وانتظر حتى الانتهاء ثم قم بالضغط على كلمة حفظ لتثبيت القنوات الجديدة.
- سوف تجد القناة في آخر القائمة المضافة قم بإعادة ترتيبها وضمها إلى مجموعة قنوات روتانا.
أبرز البرامج التي تقدمها قناة روتانا كوميدي
تقدم قناة روتانا كوميدي باقة مميزة من البرامج الجذابة الممتعة والتي يكون أبرزها كالتالى:
- برنامج أسعد الله مساءكم.
- برنامج العرافة.
- برنامج هاشتاج.
- برنامج رامز عقله طار.
- برنامج الضحكة والسلام.