نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براونيز الشوكولاتة الغنية .. وصفة براونيز بمكونات وخطوات بسيطة في كل منزل هتعمليها بسهولة في أي وقت في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد وصفة البراونيز من أشهى الحلويات وأكثرها شعبية، فهي غنية بالشوكولاتة وسهلة التحضير في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة مثل الطحين الأبيض، الحليب، قطع الشوكولاتة الداكنة، الكاكاو السادة والسكر، يمكن تحضير براونيز في المنزل بطعم لا يقاوم، سنقدم لكم في هذا المقال وصفة تحضير البراونيز خطوة بخطوة.

وصفة البراونيز

البراونيز هي حلي لذيذة ومناسبة لجميع المناسبات، سواء كوجبة خفيفة أو التقديم للضيوف، كما تتميز بسهولة تحضيرها، ولذلك سنتعرف على مكونات وطريقة التحضير: