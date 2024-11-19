براونيز الشوكولاتة الغنية .. وصفة براونيز بمكونات وخطوات بسيطة في كل منزل هتعمليها بسهولة في أي وقت
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كتب محمد سعد – تعد وصفة البراونيز من أشهى الحلويات وأكثرها شعبية، فهي غنية بالشوكولاتة وسهلة التحضير في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة مثل الطحين الأبيض، الحليب، قطع الشوكولاتة الداكنة، الكاكاو السادة والسكر، يمكن تحضير براونيز في المنزل بطعم لا يقاوم، سنقدم لكم في هذا المقال وصفة تحضير البراونيز خطوة بخطوة.
وصفة البراونيز
البراونيز هي حلي لذيذة ومناسبة لجميع المناسبات، سواء كوجبة خفيفة أو التقديم للضيوف، كما تتميز بسهولة تحضيرها، ولذلك سنتعرف على مكونات وطريقة التحضير:
مكونات وصفة البراونيز
فيما يلي سنتعرف على مكونات الوصفة:
- كوب من شوكولاتة الداكنة ما يعدل 250 جرام.
- 250 جرام من زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- عدد 2 كوب سكر.
- عدد 5 بيض.
- مقدار ملعقة صغيرة فانيلا.
- مقدار 1/3 كوب من الطحين.
- مقدار ½ ملعقة صغيرة من بيكينغ باودر.
- مقدار 2/3 كوب من كاكاو.
- مقدار 50جرام من شوكولاتة داكنة قطع.
- رشة ملح.
خطوات تحضير وصفة البراونيز
يمكن تحضير البراونيز بتابع الخطوات التالية:
- في البداية يسخن الفرن درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- في وعاء قومي بخلط السكر مع الزبدة المذاية.
- إضافي البيض تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم إضافي الفانيلا.
- في وعاء اخر يتم خلط المكونات الجافة من الدقيق والكاكاو والبيكنغ باودر والملح.
- يتم إضافة المكونات الجافة إلى خليط السكر والذبدة بشكل تدريجي.
- تجهيز صينية الفرن ووضع بها ورق الزبدة ثم نسكب الخليط السابق.
- وضع الصينية في الفرن المسخن سابق لمدة 25- 30 دقيقة تقريبًا.
- لتزيين يتم اعداد خليط من الزبدة والكاكاو والعسل والفانيلا والسكر البودرة، حتى يمزيج معنا ويعطي خليط متجانس وناعم، ومن ثم سكبه فوق طبقة البراونيز.
ما سر نجاح عمل حلى البراونيز؟
هناك بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها لنجاح وصفة البراونيز:
- يجب نخل الكاكاو والطحين جيدًا قبل وضعهم على الخليط.
- يجب أن تكون الزبدة، والبيض بدرجة حرارة الغرفة، وذلك لعدم حدوث كتل في الخليط.
- يجب استخدام ورق الزبدة في صينية الفرن قبل وضع خليط البراونيز فيها.