شركة الإلكترونيات المتقدمة تدعو الكفاءات الوطنية للانضمام إلى فريقها … بادر بالتقديم

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في إطار سعيها الدائم لتعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية، أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف و البرامج التدريبية في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض. و تستهدف الشركة الخريجين و الخريجات من حملة الدبلوم و البكالوريوس في مجموعة من التخصصات الحيوية، حيث تُتيح لهم هذه الفرصة المساهمة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في المملكة.
- أخصائي أمن المعلومات: يُساهم في حماية أنظمة و بيانات الشركة من التهديدات الأمنية.
- برنامج التدريب التعاوني:
يُتيح هذا البرنامج للخريجين فرصة اكتساب خبرة عملية في مجال تخصصهم، و التعرف على بيئة العمل في شركة رائدة في قطاع الصناعات العسكرية.
التخصصات المطلوبة:
- الآداب
- تقنية المعلومات
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الصناعية
- أو ما يعادلها
كيفية التقديم:
- باب التقديم مفتوح الآن، للمزيد من المعلومات و التقديم على هذه الفرص، يُرجى زيارة رابط توظيف الشركة السعودية للصناعات العسكرية: اضغط هنا.
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