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شركة الإلكترونيات المتقدمة تدعو الكفاءات الوطنية للانضمام إلى فريقها … بادر بالتقديم

شركة الإلكترونيات المتقدمة تدعو الكفاءات الوطنية للانضمام إلى فريقها … بادر بالتقديم
قطاع الصناعات العسكرية، أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

في إطار سعيها الدائم لتعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية، أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف و البرامج التدريبية في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض. و تستهدف الشركة الخريجين و الخريجات من حملة الدبلوم و البكالوريوس في مجموعة من التخصصات الحيوية، حيث تُتيح لهم هذه الفرصة المساهمة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في المملكة.

  • أخصائي أمن المعلومات: يُساهم في حماية أنظمة و بيانات الشركة من التهديدات الأمنية.
  • برنامج التدريب التعاوني:

يُتيح هذا البرنامج للخريجين فرصة اكتساب خبرة عملية في مجال تخصصهم، و التعرف على بيئة العمل في شركة رائدة في قطاع الصناعات العسكرية.

التخصصات المطلوبة:

  • الآداب
  • تقنية المعلومات
  • الهندسة الميكانيكية
  • الهندسة الصناعية
  • أو ما يعادلها

كيفية التقديم:

  • باب التقديم مفتوح الآن، للمزيد من المعلومات و التقديم على هذه الفرص، يُرجى زيارة رابط توظيف الشركة السعودية للصناعات العسكرية اضغط هنا
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