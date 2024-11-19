شركة الإلكترونيات المتقدمة تدعو الكفاءات الوطنية للانضمام إلى فريقها … بادر بالتقديم

في إطار سعيها الدائم لتعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية، أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف و البرامج التدريبية في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض. و تستهدف الشركة الخريجين و الخريجات من حملة الدبلوم و البكالوريوس في مجموعة من التخصصات الحيوية، حيث تُتيح لهم هذه الفرصة المساهمة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في المملكة.

أخصائي أمن المعلومات: يُساهم في حماية أنظمة و بيانات الشركة من التهديدات الأمنية.

يُساهم في حماية أنظمة و بيانات الشركة من التهديدات الأمنية. برنامج التدريب التعاوني:

يُتيح هذا البرنامج للخريجين فرصة اكتساب خبرة عملية في مجال تخصصهم، و التعرف على بيئة العمل في شركة رائدة في قطاع الصناعات العسكرية.

التخصصات المطلوبة:

الآداب

تقنية المعلومات

الهندسة الميكانيكية

الهندسة الصناعية

أو ما يعادلها

كيفية التقديم: