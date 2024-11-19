شكرا لاهتمامكم بخبر عن بسبب وكزة رونالدو!! نجم الزعيم ينال شهرة واسعة بين الجماهير الإندونيسية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – قبل دقائق من اللقاء المنتظر بين كلٍ من المنتخب السعودي والمنتخب الإندونيسي قام الإعلامي علاء سعيد بمشاركة مقطع ورد فيه ردود أفعال مجموعة منتمية إلى جماهير الخصم؛ وذلك في ظل طرح سؤال أساسي عليهم وهو من اللاعب الأكثر شعبية في إندونيسيا.

في هذا الصدد وعلى الرغم من ذكر أكثر من اسم من بينها محمد نور لاعب الاتحاد السابق، وكذلك سعود عبد الحميد لاعب الهلال السعودي السابق وروما الحالي، وأيضًا سالم الدوسري قائد الأزرق؛ إلا أن المفاجأة الحقيقة هي أن اسم علي البليهي كان الأكثر شيوعًا.

وعلى ذلك كتب سعيد “سألت الجماهير الإندونيسية عن اللاعب السعودي الأكثر شهرة لديهم .. وكانت الإجابات مختلفة .. لكن علي البليهي كان الأبرز بسبب غريب!:”.

يُذكر في هذا الصدد أن سبب تصدر البليهي قائمة المعروفين كان الوكزة الشهيرة التي تلقاها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي جمعت بين الهلال والنصر؛ وفيها تم طرد الدون بسبب السلوك العنيف مع لاعب الخصم.