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عن خدمة أبشر سفر | هل مسموح باستخدامها من قِبل المقيمين في المملكة؟!

عن خدمة أبشر سفر | هل مسموح باستخدامها من قِبل المقيمين في المملكة؟!
عن خدمة أبشر سفر | هل مسموح باستخدامها من قِبل المقيمين في المملكة؟!
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – نوّهت المديرية العامة للجوازات السعودية من خلال منصاتها الرسمية على إطلاقها خدمة أبشر سفر التي تُمكن الأفراد من السفر البري عبر جسر الملك فهد؛ وذلك باستخراج التصاريح وإتمام إجراءات الرحلات بكل سهولة ويسر ودون أي عرقلة تُذكر.

في هذا الصدد كان من الضروري أن يتم طرح سؤال في غاية الأهمية وهو هل تلك الخدمة متاحة للمقيمين؛ وهذا ما تم التأكيد عليه من قِبل الجوازات التي أشارت إلى أنها بالفعل متاحة لكلٍ من المواطنين وكذلك المقيمين على حدّ السواء.

إلا أن الجوازات السعودية قد اهتمت فعليًا بضرورة التأكيد على أن الشرط الأساسي للاستفادة من أبشر سفر هو أن يمتلك المستفيد حسابًا شخصيًا مُفعلًا عبر منصة أبشر الإلكترونية.

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