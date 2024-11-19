عن خدمة أبشر سفر | هل مسموح باستخدامها من قِبل المقيمين في المملكة؟!

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كتب محمد سعد – قام لاعب فريق الاتحاد السعودي كريم بنزيما بمشاركة جمهوره وجميع متابعيه عبر منصة إكس واحدة من الصور الخاصة به وكتب عليه بالفرنسية ما جاء معناه “إنها تسير على ما يرام”، هذا التعليق لم يتمكن من فهمه الكثير من الجماهير وهل هو متعلق بالإصابة التي من المفترض أن الفرنسي تتم معالجته منها الآن.

هذا وقد أعلن العميد منذ فترة قريبة عن تعرض قائد الفريق بنزيما إلى إصابة استدعت غيابه مؤقتًا من أجل التعافي؛ ويتزامن هذا مع فترة التوقف الدولي لمنافسات تصفيات العالم 2026 التي كما هو معروف أنه لا يشارك فيها لاعتزاله دوليًا اللعب مع المنتخب الفرنسي.

جدير الإشارة إلى أن فريق النمور بعد انتهاء فترة التوقف الدولي تلك من المفترض أن يلتقي مع فريق الفتح في دوري روشن السعودي يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، ثم يواجه الاتفاق في يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.