شكرا لاهتمامكم بخبر عن شركة أديداس العالمية – وظائف شاغرة بمختلف المجالات بالرياض – رواتب محفزة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعلن شركة أديداس (Adidas) بالسعودية عن فتح باب التقديم على وظائفها المتنوعة، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل بمدينة الرياض، وسنتعرف هنا على الفرص التوظيفية المتاحة وطريقة التقديم كما هو موضح أدناه.

المجالات والمسميات الوظيفية المتاحة للتقديم:

الوظائف المتاحة بالرياض:

مدير منطقة (الرياض/جدة) الفريق: البيع بالتجزئة

محاسب أول الفريق: المحاسبة والمالية

أخصائي أول – الواردات والجمارك (إدارة سلسلة التوريد) الفريق: إدارة سلسلة التوريد

أخصائي أول – طلبات وتنفيذ التجارة الرقمية (التسويق التجاري) الفريق: التسويق والاتصالات

مراقب مخزون البيع بالتجزئة الفريق: البيع بالتجزئة

مدير أول الموارد البشرية (السعودية) الفريق: الموارد البشرية والثقافة المؤسسية



نبذة عن شركة أديداس (Adidas):

هى شركة ملابس رياضية عالمية مقرها ألمانيا، وهي علامة تجارية تتألف من عدة شركات، أديداس، وشركة ريبوك للملابس الرياضية، وشركة تايلورميد (taylormade) لمنتجات الجولف (باعتها اديداس سنة 2017)، وشركة روكبورت (Rockport) للأحذية الرياضية، (ياعتها أديداس سنة 2015) لشركة نيو بالانس. وإلى جانب الأحذية الرياضية تنتج الشركة منتجات أخرى مثل الحقائب والقمصان، والساعات والنظارات وغيرها من الملابس المرتبطة بالألعاب الرياضية. تحتل أديداس المرتبة الأولى في صناعة الملابس الرياضية في أوروبا، كما تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد منافستها الأمريكية نايكي .

موعد وطريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة طلب التوظيف عبر رابط التوظيف لدى شركة أديداس.