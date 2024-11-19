أمر ملكي بزيادة رواتب التقاعد للمدني والعسكري لشهر ديسمبر في السعودية .. ماهي الحقيقية

عدن – كتب محمد سعد – أمر ملكي صرف 1000 ريال زيادة لراتب التقاعد للمدني والعسكري اذا كنت من مستفيدي صرف تلك الرواتب وتبحث عن حقيقة تلك الاخبار التي انتشرت علي نطاق واسع من منصات التواصل الاجتماعي عليك ان تتابع اسطر تلك المقالة لتتعرف علي الحقيقة بناءا علي التصريحات الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتاكد من وجود نية حقيقة لاصدار وصرف زيادات جديدة ليتم اضافتها لسلم رواتب شهر ديسمبر القادم وهل يتم تأخير او تبكير موعد إيداع الرواتب للمستفيدين كل ذلك واكثر سوف نقوم بتوضيحة لكم حتي لا يتم تضليل اي قارئ من قبل الاخبار المضللة فقط تابع الفقرات القادمة شيرظل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة صرف 1000 ريال زيادة لراتب التقاعد المدني والعسكري

انتشرت خلال الساعات الماضية الكثير من الاخبار التي تنص علي ان هناك صرف زيادة 1000 ريال سعودي لراتب التقاعد للمدني والعسكري وذلك سوف تكون إضافة تلك الزيادة علي رواتب دفعة شهر ديسمبر القادم لذلك كان من الضروري ان تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بطرح تصريحات رسمية ان جميع تلك الاخبار مضللة ولا يوجد اي مرسوم ملكي جديد يفيد بان هناك اي زيادات جديدة لرواتب التقاعد شهر ديسمبر وفي حالة اي تحديثات سوف يتم تصريح ذلك عبر موقعها الرسمي.

متى موعد إيداع راتب التقاعد المدني والعسكري شهر ديسمبر

يتابع المستفيدين دائما اي تغييرات في المواعيد الرسمية لصرف رواتب التقاعد للمدني والعسكري لمعرفة التحديثات التي تجر بناءا علي وجود اي مناسبات وطنية أو اجازات اسبوعية رسمية لان ذلك يؤدي الي تأخير أو تبكير إيداع رواتب التقاعد المدني والعسكري للحسابات البنكية للمستفيدين، ولكن دفعة شهر ديسمبر سوف يتم صرف الرواتب في المواعيد الرسمية لها وهو المقرر ان يكون يوم 1 ديسمبر الموافق يوم أحد ومن المقرر ايضا ان هذه الدفعة سوف تكون الاخيرة لعام 2024 الجاري.