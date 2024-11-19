جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن حاجتها إلى وظائف شاغرة لهذه التخصصات .. هنا التقديم

عدن – كتب محمد سعد – تعلن جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية، عن حاجتها إلى وظائف شاغرة وتوفير 11 وظيفة شاغرة بالرياض وجدة والأحساء، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة الملك سعود، على موقع جامعة الملك سعود عبر شبكة الانترنت دكزعع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

– مشتري ثاني.

– مراقب إطفاء.

– أمين مكتبة.

– مشغل مطبعة.

– مدير السجلات والمحفوظات. – أمين مكتبة. – إداري عقود ثاني. – مسؤول اداري.