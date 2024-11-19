أرخص هاتف من شاومي قمة في الاداء .. أكتشف هاتف Xiaomi Redmi 13 شبيه الآيفون بأمكانيات خيالية والسعر في السعودية والامارات

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر هاتف Xiaomi Redmi 13 من أهم الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة شاومي في الفترة الأخيرة، حتى تتمكن من المنافسة ضمن فئة الهواتف الاقتصادة بهاتف مميز يمكنك من إتمام مهامك اليومية بسهولة وسرعة، مع العلم أن من أبرز ميزات الهاتف هو تصميمه الممتاز للغاية الذي يشبه الهواتف الرائدة وتحديداً أيفون، فهو يعتبر من الهواتف الاقتصادية القليلة التي يتم تصنيع ظهرها من الزجاج، ومن خلال هذا المقال سوف نطرح عليكم مجموعة من أهم ميزات وعيوب الهاتف لاتخاذ قرارك بشكل سليم زفيفغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13 المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النوة، بتكنولوجيا 12 نانو، من نوع Helio G91 Ultra التخزين/ الرام 256/ 128 جيجا، رامات 6/ 8 جيجا الكاميرا كاميرا خلفية مزدوجة بجودة 108 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل طريقة اضافة مولود جديد في بطاقة التموين الكويتية 2024 جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن حاجتها إلى وظائف شاغرة لهذه التخصصات .. هنا التقديم كاميرا أمامية بجودة 13 ميجا بكسل الشاشة دقتها FHD+، وحجمها 6.79 انش نظام التشغيل Android 13 البطارية 5030 ميللي أمبير Show more