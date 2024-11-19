نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمزايا خرافية ورواتب مغرية .. وظائف شاغرة تعلن عنها جامعة خورفكان في الامارات في المقال التالي

كتب محمد سعد – ننشر لكم أعلان وظائف جامعة خورفكان UKF عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية عددًا من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات برواتب ومزايا عالية تتراوح من بين 8000 درهم الي 17000 درهم لجميع الجنسيات دطححع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تشمل الوظائف المتاحة فرصًا للذكور والإناث، مع تفاصيل كاملة حول الوظائف والشروط المطلوبة. يمكن للراغبين التقديم من خلال الرابط المتوفر في الإعلان

وظائف جامعة خورفكان

نقدم لكم تفاصيل وظائف في الامارات اليوم لدي جامعة خورفكان UKF في مجموعة من التخصصات المتاحة. تشمل هذه الفرص فرص العمل وفقًا للمسميات التالية. تابعونا لمزيد من المعلومات حول كل تخصص ومتطلباته.

تخصصات جامعة خورفكان UKF

1- عميد كلية الآداب والعلوم وتكنولوجيا المعلومات – عميد كلية الاداب العلوم وتقنية المعلومات

:- المسؤوليات الرئيسية

تطوير والحفاظ على شبكة قوية خارج الكلية لتسهيل التعليم والتدريب والأنشطة البحثية. وضع الأهداف الاستراتيجية والسياسات التعليمية والبحثية داخل الكلية، والإشراف على تنفيذها. تعزيز العلاقات بين برامج الكلية وبرامج الجامعة الأخرى. تمثيل الجامعة في المؤتمرات والندوات الخارجية المتعلقة بالكلية. تقديم التوصيات بشأن تطوير الميزانية السنوية للكلية وتحليل الإنتاجية والفعالية. بناء شبكة من الخبراء والأساتذة الزائرين لدعم الأنشطة الأكاديمية والبحثية. المشاركة في تطوير سياسات وإجراءات الجامعة. التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية داخل وخارج الدولة. المعرفة الجيدة بالموارد البشرية، والإدارة، وممارسات التعليم العالي. اقتراح مشاريع بحثية تتعلق بتطور المنطقة. مهارات تواصل فعالة والعمل في بيئة متعددة الثقافات. خبرة في التعاون مع المؤسسات والهيئات الأكاديمية المحلية والدولية.

:- الكفاءات

خبرة إدارية لا تقل عن 3 سنوات في الأقسام الجامعية أو الكليات. القدرة على إدارة المشاريع الرائدة وتقديم المهارات المتعددة الثقافات. المشاركة الفعالة في المنظمات ذات السمعة الطيبة. معرفة بأساليب التقييم الأكاديمي وامتلاك أدوات توثيق إنجازات المعلمين والطلاب. فهم شامل لأحدث أساليب التدريس، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا. الالتزام بتعزيز التجربة التعليمية للطلاب.

:- المؤهلات المطلوبة

درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها. رتبة أستاذ في أحد تخصصات الكلية. سجل حافل في التدريس والبحث الأكاديمي. الكفاءة في اللغتين الإنجليزية والعربية. صفات قيادية وخلفية بحثية في تخصص الكلية. رؤية لتطوير التعليم العالي والكلية بشكل خاص. معرفة بنظام الساعات المعتمدة في التعليم العالي. خبرة إدارية في التعليم العالي، ويفضل أن تكون على مستوى عميد كلية. الخبرة في معايير اعتماد البرامج التعليمية. مهارات تواصل قوية وقدرة على التعامل مع مجتمع متعدد. خبرة في التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمهنية.

:- إجراءات التقديم

ندعو المرشحين الذين يمتلكون الخبرة والمؤهلات المطلوبة لتقديم طلباتهم عبر النموذج التالي:

تقديم خطاب مكون من صفحتين.

نسخة محدثة من السيرة الذاتية.

أسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني لأربعة مراجع مهنية.

( للتقديم اضغط هنا )

:- الوظيفة الثانية

2- عميد كلية إدارة الأعمال – عميد كلية إدارة الأعمال

:- المسؤوليات الرئيسية

بناء والحفاظ على شبكة قوية خارج الكلية لدعم التعليم والتدريب والأنشطة البحثية.

تحديد التوجهات الاستراتيجية والأهداف التعليمية والبحثية داخل الكلية، والإشراف على تنفيذها.

تعزيز العلاقات متعددة التخصصات بين برامج الكلية وبرامج الجامعة الأخرى.

تمثيل الجامعة في المؤتمرات والندوات الخارجية المتعلقة بالكلية.

تقديم التوصيات لتطوير وتنفيذ الميزانية السنوية للكلية وإجراء تحليلات منتظمة لفعالية الإنتاجية.

تأسيس شبكة من الخبراء والأساتذة الزائرين لدعم الأنشطة التعليمية والبحثية وضمان استدامتها.

المشاركة في تطوير سياسات وإجراءات الجامعة والمساهمة في تحسينها.

تنسيق الاتفاقيات مع الوزارات والجهات المعنية داخلياً وخارجياً.

امتلاك معرفة عميقة بمفاهيم الموارد البشرية والإدارة وممارسات التعليم العالي.

اقتراح مشاريع بحثية متعلقة بتطور المنطقة وتنميتها.

إظهار مهارات تواصل ممتازة والعمل بفعالية في بيئة متعددة الثقافات.

امتلاك خبرة في التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتعزيز التعليم والبحث.

أن يكون خبيرًا في التعامل مع المنظمات والمؤسسات الخارجية وهيئات الاعتماد الدولية.

:- المؤهلات المطلوبة

خبرة عملية متميزة في المناصب الأكاديمية والمهنية مع سجل حافل في التدريس والبحث الأكاديمي على المستوى الدولي.

الأبحاث المنشورة في مجلات علمية معترف بها، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الأكاديمية.

درجة دكتوراه من جامعة معترف بها.

رتبة أستاذ في أحد تخصصات الكلية.

سجل من التميز في التدريس والبحث يتناسب مع مرتبة أستاذ.

إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية محادثة وكتابة.

صفات قيادية قوية وخلفية بحثية مثبتة في أحد تخصصات الكلية.

رؤية واضحة لتطوير التعليم العالي على مستوى الكلية والجامعة.

إلمام تام بنظام الساعات المعتمدة وهيكل السنة الدراسية.

خبرة إدارية متميزة في مجال التعليم العالي، ويفضل أن تكون على مستوى عميد كلية.

خبرة في معايير اعتماد البرامج من اللجان المعنية في المؤسسات التعليمية.

خبرة في إدارة الموارد البشرية، والإجراءات الإدارية والمالية.

مهارات تواصل قوية والقدرة على العمل مع مجتمعات متنوعة.

قدرة على التواصل مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والشركات المهنية والجمعيات والهيئات القانونية.

:- إجراءات التقديم

ندعو المرشحين الذين يمتلكون الخبرة والمؤهلات المطلوبة إلى تقديم طلباتهم عبر النموذج التالي:

خطاب تغطية مكون من صفحتين.

نسخة محدثة من السيرة الذاتية.

أسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني لأربعة مراجع مهنية.

( للتقديم اضغط هنا )

:- الوظيفة الثالثة

3- عميد كلية الشريعة والقانون – عميد كلية الشريعة والقانون

:- المسؤوليات الرئيسية

بناء شبكة قوية خارج الكلية لتعزيز التعليم والتدريب والأنشطة البحثية.

ضع الأهداف والسياسات الاستراتيجية للعملية التعليمية والبحثية في الكلية والإشراف على تنفيذها.

تعزيز العلاقات متعددة التخصصات بين برامج الكلية وبرامج الجامعة الأخرى.

تمثيل الجامعة في المؤتمرات والندوات الخارجية التي تتعلق بالكلية.

تقديم التوصيات لتطوير وتنفيذ الميزانية السنوية للكلية وتحليل الإنتاجية والفعالية بانتظام.

إنشاء شبكة من الخبراء والأساتذة الزائرين لدعم الأنشطة الأكاديمية والبحثية للكلية وضمان استدامتها.

المساهمة في تطوير سياسات وإجراءات الجامعة.

تنسيق الاتفاقيات مع الوزارات والهيئات المعنية داخل وخارج الإمارات.

امتلاك معرفة شاملة بمفاهيم الموارد البشرية والإدارة وممارسات التعليم العالي.

اقتراح مشاريع بحثية تتماشى مع تطورات المنطقة.

امتلاك مهارات تواصل قوية وقدرة على العمل بفعالية في بيئة متعددة الثقافات.

امتلاك خبرة في التعاون والتشبيك مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتعزيز التعليم والبحث.

أن يكون خبيرًا في التعامل مع المؤسسات والمنظمات الخارجية وهيئات الاعتماد الدولية.

:- الكفاءات

خبرة إدارية لا تقل عن 3 سنوات في الأقسام أو الكليات الجامعية.

القدرة على إدارة مشاريع مبتكرة وذات تأثير.

مهارات متعددة الثقافات والتفاعل مع بيئات متنوعة.

المشاركة الفعالة في المنظمات ذات السمعة المتميزة.

فهم شامل لأساليب التقييم الأكاديمي وأدواته.

قدرة على توثيق ودعم إنجازات المعلمين والطلاب.

الإلمام بأحدث أساليب التدريس، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا.

التزام قوي بتحسين التجربة التعليمية للطلاب.

:- المؤهلات المطلوبة

شهادة دكتوراه من جامعة معترف بها.

رتبة أستاذ في أحد تخصصات الكلية.

سجل حافل من التميز في التدريس والبحث الأكاديمي.

إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية (محادثة وكتابة).

صفات قيادية مثبتة مع خلفية بحثية قوية في مجال التخصص.

رؤية واضحة لتطوير التعليم العالي بشكل عام والكلية بشكل خاص.

معرفة تامة بنظام الساعات المعتمدة وهيكل السنة الدراسية.

خبرة إدارية متميزة في التعليم العالي، ويفضل أن تكون على مستوى عميد كلية.

خبرة في معايير اعتماد البرامج من قبل اللجان المتخصصة.

مهارات إدارة الموارد البشرية والممارسات الإدارية والمالية.

مهارات تواصل قوية وقدرة على العمل مع مجتمع أكاديمي متنوع.

خبرة في التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمهنية في مجالات التعليم والبحث.

:- إجراءات التقديم

ندعو المرشحين الذين يلبون المتطلبات المذكورة لتقديم طلباتهم عبر النموذج التالي:

خطاب تغطية من صفحتين.

نسخة محدثة من السيرة الذاتية.

أسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني لأربعة مراجع مهنية.

( للتقديم اضغط هنا )

:- اسماء المطلوة للتوظيف في قسم الأوسط الأكاديمية

1- مطلوب حملة الدكتوراه في إدارة الأعمال -حملة الدكتوراه في إدارة الأعمال

2- مطلوب حاصل على دكتوراه في علوم الحاسب الآلي “الأمن السيبراني” – “حملة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي السيبراني

3- مطلوب حملة الدكتوراه في إدارة الأعمال -حملة الدكتوراه في إدارة الأعمال

4- مطلوب حملة الدكتوراه في العلوم البحرية – حملة الدكتوراه في علوم البحار

( للتقديم اضغط هنا )

:- اسماء المطلوة للتوظيف في قسم الأدارة

مطلوب ضابط مشتريات

مطلوب محلل مالي

مطلوب محاسب

مطلوب ضابط التوعية

مطلوب ضابط الرواتب

مطلوب ضابط الموارد البشرية

مطلوب ضابط المكتبة

مطلوب مستشار (طبيب فسيولوجي)

مطلوب دكتور

مطلوب مهندس مدني

( للتقديم اضغط هنا )