شكرا لاهتمامكم بخبر عن سعر ومواصفات جبارة تعرف على جوالات HONOR X7 c أفضل جوالات الفئة الاقتصادية في الامارات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – قامت شركة هونر بطرح هاتفًا جديدًا في الأسواق، تعرف على سعر ومواصفات HONOR X7 c الذي يُعد من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية، فالهاتف يأتي مع مواصفات قوية ومميزات متعددة تجعل منه هاتف عالي الجودة يُقدم أداء قوي ومثالي، كما يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وألوانه الجذابة ححوكك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف HONOR X7 c

هاتف HONOR X7 c مزود بمواصفات جيدة جدًا تجعل منه الهاتف الأنسب لكثير من المستخدمين، فهو يُقدم أداء قوي، ومواصفات الهاتف موضحة من خلال ما يلي:

المواصفات التفاصيل أبعاد الهاتف 166.9×76.8×8.1 ملم ووزنه 194 جرام الشاشة من نوع TFT LCD بمساحة 6.77 إنش المعالج معالج كوالكوم SM6225 سناب دراجون 685 مع دقة تصنيع 6 نانو ميتر الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثنائية، الأولى والأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل والثانية بدقة 2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل التخزين متوفر بأكثر من إصدار بسعة 128 جيجا مع 6 جيجا رام، وبسعة 256 جيجا مع 8 جيجا رام نظام التشغيل واجهة MagicOS 8 مبنية على نظام أندرويد 14 البطارية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط الألوان المتوفرة الأسود والأبيض والأخضر

مميزات وعيوب هاتف HONOR X7 c

هاتف HONOR X7 c مزود بمواصفات متعددة تجعله يُقدم أفضل تجربة استخدام، ولكن مثله مثل أي هاتف آخر بعض العيوب، والجدول التالي يوضح مميزات وعيوب هاتف HONOR X7 c:

المميزات العيوب تصميم جذاب مع مقاومته للصدمات والماء شاشة منخفضة الدقة بطارية تدوم لوقت طويل حواف الشاشة كبيرة خاصة الحافة السفلية صوت ستريو عالي الجودة الهاتف لا يأتي معه شاحن أو جراب كاميرا خلفية تُقدم أداء جيد إمكاني تركيب شريحتين وكارت ميموري في ذات الوقت معالج سناب دراجون 685 يُقدم أداء جيد

سعر هاتف HONOR X7 c

تم إصدار هاتف HONOR X7 c في مختلف الأسواق وبالتالي يمكن الحصول عليه بشكل سهل، لامتلاك هاتف يجمع بين الأداء القوي والسعر المتوسط، وجاء سعر الهاتف كالتالي:

السعودية سعر النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام هو 630 ريال الإمارات سعر النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام هو 570 درهم

هاتف HONOR X7 c هو من أقوى هواتف الفئة الاقتصادية، حيث يُقدم الهاتف أداء قوي، ويأتي مع مميزات متعددة تجعل منه هاتف يناسب الكثير من المستخدمين، ويضمن الحصول على أفضل تجربة استخدام.