اسعار و مواصفات ايفون 13 برو max في الكويت

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عدن – محمد سعد – كم سعر ايفون 13 برو max في الكويت يوريكا وما هي أهم مواصفات هذا النوع من الهواتف الذكية الذي يمكن الحصول عليه من معارض يوريكا المتواجدة في الكويت، هذا ما سيجيب عليه موقعنا من خلال استعراض قائمة أسعار هواتف ايفون 13 برو ماكس في يوريكا الكويت مع بيان مواصفات هذا الجهاز وإرفاق الرابط الخاص بتتبع تحديثات أسعاره صفكطح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كم سعر ايفون 13 برو max في الكويت يوريكا

جاءت أسعار هاتف ايفون 13 برو max في معارض يوريكا الكويت على النحو الآتي:

سعر هاتف أبل ايفون 13 برو ماكس 6.7 انش 256 جيجا بايت: 364.900 دينار كويتي.

364.900 دينار كويتي. سعر هاتف أبل ايفون 13 برو ماكس 6.7 انش 512 جيجا بايت: 419.900 دينار كويتي.

419.900 دينار كويتي. سعر هاتف أبل ايفون 13 برو ماكس 6.7 انش 1 تيرا بايت: 439.900 دينار كويتي.

مواصفات ايفون 13 برو max في الكويت يوريكا

من بين مواصفات هاتف ايفون 13 برو ماكس 256 جيجا بايت المتواجد لدى معارض يوريكا الكويت ما يلي:

ماركة أبل رقم الصنف 80210082 نموذج آيفون 13 برو ماكس نوع هاتف ذكي اللون الجرافيت وحدة المعالجة المركزية سداسي النواة نوع العرض شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 إنش الدقة 1284 × 2778 بكسل GPU أبل GPU سعة التخزين 256 جيجا بايت بطاقة SIM شريحة واحدة كاميرا رباعية 12 (واسعة) +12 (فائقة السرعة) +12 (الفوتوغرافي) كاميرا سيلفي 12 ميجا بيكسل شبكة الاتصال شبكة الجيل الخامس الاتصال واي فاي، بلوتوث بطارية بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن نظام التشغيل iOS 15 ضمان سنة واحدة

الاستعلام عن سعر ايفون 13 برو max في الكويت يوريكا

للاستعلام عن سعر هواتف ايفون 13 برو ماكس المتواجدة لدى معارض يوريكا في الكويت يمكن اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع يوريكا الكويت .

وضع مؤشر الماوس على قائمة “الهواتف” في شريط القوائم العلوي.

النقر على أمر “الهواتف النقالة الذكية” من القائمة المنسدلة.

تفعيل خيار هواتف ايفون في القائمة الفرعية على اليمين.

استعراض قائمة عروض هواتف ايفون لدى يوريكا الكويت.

استخراج عروض هواتف ايفون 13 برو ماكس والاطلاع على الأسعار والتفاصيل.

عروض هواتف ايفون في يوريكا الكويت

تقدم معارض يوريكا المتواجدة في الكويت العديد من عروض الهواتف الذكية من العلامة التجارية ابل “ايفون” ومن أبرز عروض ايفون في يوريكا الكويت ما يلي:

الهاتف سعر الهاتف أبل ايفون 13 برو ماكس 6.7 انش 256 جيجا بايت 5 جي أسود 364.900 دينار كويتي أبل ايفون 14 برو ماكس 6.7 انش 128 جيجا بايت 5 جي أسود 344.900 دينار كويتي أبل ايفون 14 برو ماكس 6.7 انش 256 جيجا بايت 5 جي أسود 364.900 دينار كويتي أبل ايفون 14 برو ماكس 6.7 انش 512 جيجا بايت 5 جي أسود 439.900 دينار كويتي أبل ايفون 14 برو ماكس 6.7 انش 1 تيرا بايت 5 جي أسود 509.900 دينار كويتي أبل أيفون 11 128 جيجا LTE أسود 149.900 دينار كويتي أبل ايفون 14 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي بشريحتين أحمر 234.900 دينار كويتي أبل ايفون 14 برو 6.1 انش 128 جيجا بايت 5 جي أسود 319.900 دينار كويتي أبل ايفون 14 بلس 6.7 انش 256 جيجابايت 5 جي أصفر 324.900 دينار كويتي أبل ايفون 14 برو 6.1 انش 256 جيجا بايت 5 جي أسود 344.900 دينار كويتي

رابط سعر ايفون 13 برو max في الكويت يوريكا

يمكن الانتقال إلى صفحة سعر ايفون 13 برو ماكس في الكويت يوريكا عبر الرابط eureka.com.kw مباشرةً، حيث تُمكّن هذه الصفحة من الاطلاع على كافة عروض يوريكا الكويت لهواتف ايفون والتي يمكن من خلالها التعرف على أسعار هواتف ايفون 13 برو ماكس باتباع الخطوات الواردة في المقال.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع كم سعر ايفون 13 برو max في الكويت يوريكا حيث تم عرض قائمة بأسعار وعروض هواتف ايفون 13 برو ماكس المتواجدة لدى معارض يوريكا الكويت مع إدراج الرابط الخاص بالاستعلام عن تحديثات الأسعار.

الأسئلة الشائعة

كم سعر ايفون 13 برو ماكس في يوريكا الكويت؟

كم سعر ايفون 13 برو ماكس في يوريكا الكويت؟

يبدأ سعر ايفون 14 برو ماكس في يوريكا الكويت اعتبارًا من 364.900 دينار كويتي من أجل 256 جيجا بايت، ويصل حتى 439.900 دينار كويتي من أجل ذاكرة 1 تيرا بايت.

كم سعر ايفون 14 برو ماكس في يوريكا الكويت؟

كم سعر ايفون 14 برو ماكس في يوريكا الكويت؟

يبدأ سعر ايفون 14 برو ماكس في يوريكا الكويت اعتبارًا من 344.900 دينار كويتي من أجل 128 جيجا بايت، ويصل حتى 509.900 دينار كويتي من أجل ذاكرة 1 تيرا بايت.

ما هي انواع الهواتف لدى يوريكا الكويت؟

ما هي انواع الهواتف لدى يوريكا الكويت؟

تضم معارض يوريك الكويت هواتف من علامات تجارية مختلفة مثل ايفون، وسامسونج، وانفيكس، واوبو، وابريت، وايكو، وشاومي، وريلمي، وموتورولا، ونوكيا، وهواوي، وفيفو، وهونور، وون بلس.