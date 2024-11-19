طريقة اضافة مولود جديد في بطاقة التموين الكويتية 2024

طريقة اضافة مولود جديد في بطاقة التموين الكويت 2024 للحصول على المخصصات التموينية المدعومة والمخفضة للمولود الجديد التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة لحاملي البطاقات التموينية، وسنتعرف من خلال موقعنا على طريقة إضافة الأبناء الجدد في البطاقة التموينية أون لاين ضرادص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طريقة اضافة مولود جديد في بطاقة التموين الكويت

فيما يلي خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين في دولة الكويت: