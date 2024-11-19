طريقة اضافة مولود جديد في بطاقة التموين الكويتية 2024

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طريقة اضافة مولود جديد في بطاقة التموين الكويت 2024 للحصول على المخصصات التموينية المدعومة والمخفضة للمولود الجديد التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة لحاملي البطاقات التموينية، وسنتعرف من خلال موقعنا على طريقة إضافة الأبناء الجدد في البطاقة التموينية أون لاين ضرادص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
طريقة اضافة مولود جديد في بطاقة التموين الكويت
فيما يلي خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين في دولة الكويت:
- الدخول إلى خدمة إضافة مولود جديد في بطاقة التموين.
- النقر على رابط الموقع ضمن الصفحة.
- إنشاء حساب فرد جديد.
- المصادقة على الحساب الجديد عبر تطبيق هويتي.
- الضغط على خيار إدارة التموين.
- النقر على قسم البطاقة التموينية.
- الضغط على خدمة تعديل بالإضافة أو الحذف للأفراد.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- رفع المستندات المطلوبة.
- متابعة التعليمات ثم النقر على تبويب “تقديم الطلب”.
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تسجيل مولود جديد في بطاقة التموين عن طريق النت
يمكن تسجيل مولود جديد في بطاقة التموين عن طريق النت من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى خدمة تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت
- النقر على رابط الموقع ضمن الصفحة.
- إنشاء حساب فرد جديد والمصادقة عليه عبر تطبيق هويتي.
- النقر على “إدارة التموين”.
- النقر على “البطاقة التموينية”.
- النقر على خيار تعديل بالإضافة أو الحذف للأفراد.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- تحميل الوثائق المطلوبة.
- متابعة التعليمات وتقديم الطلب.
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رابط اضافة مولود جديد في بطاقة التموين الكويت
- تتيح هذه الخدمة امكانية المواليد الجدد في البطاقة التموينية عبر بوابة استقبال طلبات المراجعين إلكترونيا، وذلك من خلال الرابط التالي:
رابط الموقع: https://eapp.moci.gov.kw
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