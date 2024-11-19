ماهي تخصصات الجامعة الالمانية مسقط 2025

التخصص شروط القبول

ماجستير في الهندسة في الإنتاج الصناعي والتصنيع يجب أن يكون الطالب حاصل على درجة لا تقل عن 6 في اختبار الآيلتس أو أي اختبار آخر يعادله مثل (TOEFL IBT 76، PTE 56، CAE 169، شهادة IB/IGCSE/A-Level/GCE/CBSE/ISBE)

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص مرتبط مثل (الميكانيكا، الإنتاج، الصناعة، العمليات، علوم المواد، CAD/CAM)

أن تكون شهادة الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.

يمكن قبول الطلبة الذين ليس لديهم شهادة بكالوريوس في الحالات التالية: أن يكون الطالب حاصل على شهادة دبلوم أو اي شهادة أخرى تعادله بحيث تكون مدة الدراسة لا تقل عن عامين. يجب أن يكون عمر الطالب لا يقل عن 25 عامًا أن يكون لدى الطالب خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال العمل.

أن يكون المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 2.5 على مقياس من 4 ويقبل المتقدمون الذين يترواح معدلهم بين 2.0 و 2.5 مع عامين خبرة عملية في المجال.

ماجستير العلوم في علوم الأرض التطبيقية يجب أن يكون لدى الطالب درجة لا تقل عن 6 في اختبار الآيلتس أو أي اختبار آخر يعادله مثل (TOEFL IBT 76، PTE 56، CAE 169، شهادة IB/IGCSE/A-Level/GCE/CBSE/ISBE)

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص مرتبط من جامعة معتمدة من وزارة التعليم في عمان (مثل علوم الأرض، والجيولوجيا، والفيزياء، وهندسة البترول، والعلوم البيئية وغيرها من التخصصات المرتبطة)

أن تكون شهادة الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.

يشترط في المتقدمين الذين لا يحملون درجة البكالوريوس ما يلي:

درجة الدبلوم وما يعادله بمدة دراسة لا تقل عن عامين والعمر لا يقل عن 25 وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في العمل.

يجب أن يكون المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 2.5 من 4 أو يقبل الطلبة بمعدلات من 2 إلى 2.5 من 4 بشرط وجود خبرة عملية لا تقل عن 2 عام.

ماجستير العلوم في علوم الكمبيوتر يجب أن يكون الطالب ناجح بدرجة لا تقل عن 6 في اختبار الآيلتس أو أي اختبار آخر يعادله مثل (TOEFL IBT 76، PTE 56، CAE 169، شهادة IB/IGCSE/A-Level/GCE/CBSE/ISBE)

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص مرتبط من جامعة معتمدة من وزارة التعليم في عمان (مثل علوم المعلومات، وعلوم الكمبيوتر، وهندسة الكمبيوتر، وهندسة البرمجيات، والرياضيات وغيرها)

أن تكون شهادة الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.

يشترط في المتقدمين الذين لا يحملون درجة البكالوريوس ما يلي:

درجة الدبلوم وما يعادله بمدة دراسة لا تقل عن عامين والعمر لا يقل عن 25 وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في العمل.

يجب أن يكون المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 2.5 من 4 أو يقبل الطلبة بمعدلات من 2 إلى 2.5 من 4 بشرط وجود خبرة عملية لا تقل عن 2 عام.

ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري يجب أن يكون لدى الطالب شهادة أيلتس بدرجة لا تقل عن 6 أو أي اختبار آخر يعادله مثل (TOEFL IBT 76، PTE 56، CAE 169، شهادة IB/IGCSE/A-Level/GCE/CBSE/ISBE)

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص مرتبط من جامعة معتمدة من وزارة التعليم في عمان (مثل الهندسة المعمارية، التخطيط الحضري، التصميم الداخلي، الهندسة المدنية وغيرها من التخصصات المرتبطة)

أن تكون شهادة الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.

يشترط في المتقدمين الذين لا يحملون درجة البكالوريوس ما يلي:

درجة الدبلوم وما يعادله بمدة دراسة لا تقل عن عامين والعمر لا يقل عن 25 وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في العمل.

يجب أن يكون المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 2.5 من 4 أو يقبل الطلبة بمعدلات من 2 إلى 2.5 من 4 بشرط وجود خبرة عملية لا تقل عن 2 عام.