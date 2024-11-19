ماهي تخصصات الجامعة الالمانية مسقط 2025

عدن – كتب محمد سعد – توفر الجامعة الألمانية في مسقط مجموعة من البرامج التعليمية للطلبة الملتحقين ببرامجها الدراسية، حيث تقدم الأقسام الخمسة في الجامعة برامج مختلفة لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا فنايم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قائمة تخصصات البكالوريوس في الجامعة الالمانية مسقط
يوضح الجدول التالي تخصصات المرحلة الجامعية المتوفرة في الجامعة الألمانية في مسقط
القسم
التخصص
بكالوريوس الهندسة
بكالوريوس الهندسة الميكانيكية
بكالوريوس الهندسة
بكالوريوس الهندسة البيئية
بكالوريوس الهندسة
بكالوريوس هندسة العمليات
بكالوريوس العلوم
بكالوريوس علوم الكومبيوتر
بكالوريوس العلوم
بكالوريوس الأمن الإلكتروني
بكالوريوس العلوم
بكالوريوس الذكاء الاصطناعي
بكالوريوس العلوم
بكالوريوس علوم الأرض التطبيقية
بكالوريوس العلوم
بكالوريوس إدارة الأعمال والخدمات الدولية
بكالوريوس العلوم
بكالوريوس الخدمات اللوجستية
بكالوريوس العلوم
بكالوريوس التخطيط الحضري والتصميم المعماري
قائمة تخصصات الماجستير في الجامعة الألمانية مسقط
القسم
التخصص
الماجستير في الهندسة
ماجستير الإنتاج الصناعي والتصنيع
الدكتوراه في الفلسفة
دكتوراه علوم الأرض التطبيقية
الماجستير في العلوم
ماجستير علوم الحاسوب
الماجستير في العلوم
ماجستير علوم الأرض التطبيقية
الماجستير في العلوم
ماجستير تخطيط المدن والتصميم العمراني
الماجستير في العلوم
ماجستير اقتصاد وتكنولوجيا الهيدروجين
الماجستير في إدارة الأعمال
ماجستير إدارة الأعما
شروط القبول في تخصصات الجامعة الألمانية
يمكن التعرف على شروط القبول في تخصصات الجامعة الألمانية من خلال الجدول التالي:
شروط القبول في تخصصات بكالوريوس الجامعة الألمانية
يبين الجدول التالي معدلات وشروط قبول الطلبة في برامج البكالوريوس في الجامعة الألمانية في مسقط:
التخصص
شروط القبول
علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
علوم الأرض التطبيقية
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 60% في الصف الثاني عشر في الفيزياء والكيمياء.
النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
الهندسة البيئية وهندسة العمليات
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 60% في الصف الثاني عشر في الفيزياء والكيمياء.
النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
هندسة الميكانيك
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 60% في مادة الفيزياء للصف الثاني عشر.
النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
إدارة الأعمال والخدمات الدولية واللوجستيات
يجب أن يحقق الطالب معدل لا يقل عن 65% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر أو 80% في الرياضيات الأساسية للصف الثاني عشر.
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
التخطيط الحضري والتصميم المعماري
معدل لا يقل عن 65% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر أو 80% في الرياضيات الأساسية للصف الثاني عشر.
يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
ملاحظات
يمكن قبول الطلبة حملة شهادة دبلوم البكالوريا الدولية وشهادة المجلس المركزي للتعليم الثانوي أو مجلس التعليم الثانوي الهندي أو شهادة AS & ALevel وشهادة الثانوية الأمريكية والشهادات الإيرانية وشهادة البورد الباكستاني وسابيس بشروط مختلفة.
شروط القبول في تخصصات الدراسات العليا الجامعة الألمانية
عبر الجدول التالي يمكن معرفة جميع شروط القبول في تخصصات الدراسات العليا في الجامعة الألمانية:
التخصص
شروط القبول
ماجستير في الهندسة في الإنتاج الصناعي والتصنيع
يجب أن يكون الطالب حاصل على درجة لا تقل عن 6 في اختبار الآيلتس أو أي اختبار آخر يعادله مثل (TOEFL IBT 76، PTE 56، CAE 169، شهادة IB/IGCSE/A-Level/GCE/CBSE/ISBE)
أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص مرتبط مثل (الميكانيكا، الإنتاج، الصناعة، العمليات، علوم المواد، CAD/CAM)
أن تكون شهادة الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.
يمكن قبول الطلبة الذين ليس لديهم شهادة بكالوريوس في الحالات التالية:
أن يكون الطالب حاصل على شهادة دبلوم أو اي شهادة أخرى تعادله بحيث تكون مدة الدراسة لا تقل عن عامين.
يجب أن يكون عمر الطالب لا يقل عن 25 عامًا
أن يكون لدى الطالب خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال العمل.
أن يكون المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 2.5 على مقياس من 4 ويقبل المتقدمون الذين يترواح معدلهم بين 2.0 و 2.5 مع عامين خبرة عملية في المجال.
ماجستير العلوم في علوم الأرض التطبيقية
يجب أن يكون لدى الطالب درجة لا تقل عن 6 في اختبار الآيلتس أو أي اختبار آخر يعادله مثل (TOEFL IBT 76، PTE 56، CAE 169، شهادة IB/IGCSE/A-Level/GCE/CBSE/ISBE)
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص مرتبط من جامعة معتمدة من وزارة التعليم في عمان (مثل علوم الأرض، والجيولوجيا، والفيزياء، وهندسة البترول، والعلوم البيئية وغيرها من التخصصات المرتبطة)
أن تكون شهادة الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.
يشترط في المتقدمين الذين لا يحملون درجة البكالوريوس ما يلي:
درجة الدبلوم وما يعادله بمدة دراسة لا تقل عن عامين والعمر لا يقل عن 25 وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في العمل.
يجب أن يكون المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 2.5 من 4 أو يقبل الطلبة بمعدلات من 2 إلى 2.5 من 4 بشرط وجود خبرة عملية لا تقل عن 2 عام.
ماجستير العلوم في علوم الكمبيوتر
يجب أن يكون الطالب ناجح بدرجة لا تقل عن 6 في اختبار الآيلتس أو أي اختبار آخر يعادله مثل (TOEFL IBT 76، PTE 56، CAE 169، شهادة IB/IGCSE/A-Level/GCE/CBSE/ISBE)
أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص مرتبط من جامعة معتمدة من وزارة التعليم في عمان (مثل علوم المعلومات، وعلوم الكمبيوتر، وهندسة الكمبيوتر، وهندسة البرمجيات، والرياضيات وغيرها)
أن تكون شهادة الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.
يشترط في المتقدمين الذين لا يحملون درجة البكالوريوس ما يلي:
درجة الدبلوم وما يعادله بمدة دراسة لا تقل عن عامين والعمر لا يقل عن 25 وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في العمل.
يجب أن يكون المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 2.5 من 4 أو يقبل الطلبة بمعدلات من 2 إلى 2.5 من 4 بشرط وجود خبرة عملية لا تقل عن 2 عام.
ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري
يجب أن يكون لدى الطالب شهادة أيلتس بدرجة لا تقل عن 6 أو أي اختبار آخر يعادله مثل (TOEFL IBT 76، PTE 56، CAE 169، شهادة IB/IGCSE/A-Level/GCE/CBSE/ISBE)
أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص مرتبط من جامعة معتمدة من وزارة التعليم في عمان (مثل الهندسة المعمارية، التخطيط الحضري، التصميم الداخلي، الهندسة المدنية وغيرها من التخصصات المرتبطة)
أن تكون شهادة الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.
يشترط في المتقدمين الذين لا يحملون درجة البكالوريوس ما يلي:
درجة الدبلوم وما يعادله بمدة دراسة لا تقل عن عامين والعمر لا يقل عن 25 وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في العمل.
يجب أن يكون المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 2.5 من 4 أو يقبل الطلبة بمعدلات من 2 إلى 2.5 من 4 بشرط وجود خبرة عملية لا تقل عن 2 عام.
ماجستير إدارة الأعمال
يطلب من الطالب معدل لا يقل عن 6 في اختبار الآيلتس أو أي اختبار آخر يعادله مثل (TOEFL IBT 76، PTE 56، CAE 169، شهادة IB/IGCSE/A-Level/GCE/CBSE/ISBE)
أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس في أي مجال من كلية أو جامعة معتمدة، وأن تكون شهادة الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.
أن تكون شهادة الطالب مصدقة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.
يشترط في المتقدمين الذين لا يحملون درجة البكالوريوس ما يلي:
درجة الدبلوم وما يعادله بمدة دراسة لا تقل عن عامين والعمر لا يقل عن 25 وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في العمل.
يجب أن يكون المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 2.5 من 4 أو يقبل الطلبة بمعدلات من 2 إلى 2.5 من 4 بشرط وجود خبرة عملية لا تقل عن 2 عام.