تخصصات سلاح الجو السلطاني العماني 2025

عدن – كتب محمد سعد – يتطلب التسجيل في سلاح الجو السلطاني العماني لكافة الاختصاصات تحقق العديد من الشروط وأهمها النجاح في دبلوم التعليم العام، والحصول على معدل لا يقل عن (60%) في مادة الرياضيات الأساسية أو الرياضيات المتقدمة، ومواد الفيزياء واللغة الإنجليزية اكمطر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تخصصات سلاح الجو السلطاني العماني

فيما يلي تخصصات سلاح الجو السلطاني العماني:

تخصصات الكلية العسكرية التقنية- سلاح الجو السلطاني العماني: تخصص هندسة الطيران. تخصص هندسة النظم. تخصص هندسة مدنية ومسح الكميات.

تخصصات أكاديمية السلطان قابوس الجوية: ضباط طيارين وضباط جامعيين وضباط الخدمة المحدودة.



رابط التقديم على سلاح الجو السلطاني العماني

تتيح هذه الخدمة إمكانية التقديم على سلاح الجو السلطاني العماني عبر موقع تجنيد، وذلك من خلال الرابط التالي:

رابط الموقع: https://taj.mol.gov.om