نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة .. أصحاب هذه المهن مطلوبين للعمل برواتب ضخمة في قطر في المقال التالي

كتب محمد سعد – في قطر، قامت شركة “سي ووركس”، إحدى الشركات الرائدة، بفتح باب التوظيف لعدد من الوظائف الشاغرة تهدف الشركة إلى تعيين أفراد من جنسيات متعددة للعمل لديها، مع تقديم رواتب تصل إلى 15 ألف ريال قطري تعتبر هذه الفرفي دولةصة مميزة للغاية، ولكن الشركة حددت بعض الشروط والأحكام التي يجب استيفاؤها للحصول على هذه الوظائف غصغبك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الوظائف المتوفرة في قطر

تعلن شركة سي ووركس القطرية عن فتح باب التوظيف لعدد من التخصصات المختلفة لشغل الوظائف الشاغرة لديها تشمل هذه الوظائف:

عامل فني دهان: مطلوب لتطبيق اللمسات النهائية والدهانات على الأسطح المختلفة. نجار أثاث: مسؤول عن تصنيع وصيانة الأثاث داخل الشركة. كهربائي معدات ثقيلة: مطلوب لصيانة وإصلاح الأنظمة الكهربائية في السيارات والمركبات المتنوعة. غواص جوي: يتطلب مهارات خاصة في الغوص للأغراض الفنية.

مشرف تكوين: للإشراف على عمليات التكوين والتدريب. ميكانيكي في قسم التصنيع البحري: يتطلب خبرة في صيانة وإصلاح الآلات والمعدات البحرية. مندوبي مبيعات ومدير ضمان الجودة: مطلوب لتطوير استراتيجيات المبيعات وضمان جودة المنتجات والخدمات. طريقة التقديم على وظائف قطر قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة سي ووركس.